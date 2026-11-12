Metro CDMX: horario del lunes 16 de noviembre de 2026 por el puente de la Revolución Mexicana

STC Metro Algunos trenes presentan demoras este viernes 9 de octubre. (cuartoscuro)

¡Atención, usuarios!… El Metro de la Ciudad de México modificará su horario de servicio el lunes 16 de noviembre de 2026, con motivo del descanso obligatorio por la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana.

La noticia la dio a conocer el Sistema de Transporte Colectivo (STC) al señalar que las 12 líneas de la red operarán con horario de día festivo, por lo que los trenes comenzarán a circular más tarde de lo habitual.

La medida es importante para quienes planean desplazarse durante el puente, realizar compras por El Buen Fin o acudir a actividades recreativas en la capital, especialmente si necesitan utilizar el transporte público durante las primeras horas de la mañana.

¿A qué hora abre el Metro CDMX el lunes 16 de noviembre?

De acuerdo con la información difundida por el director del STC Metro, Adrián Rubalcava, el servicio comenzará a las 07:00 horas y terminará a las 24:00 horas, es decir, a la medianoche.

El ajuste aplicará a toda la red del Metro, por lo que es recomendable organizar los traslados con anticipación, particularmente para quienes tienen actividades temprano o necesitan llegar a su trabajo.

¿Se podrán llevar bicicletas en el Metro CDMX durante el puente?

La respuesta es: Sí. El STC Metro confirmó que durante el lunes 16 de noviembre estará vigente el programa “Tu bici viaja en Metro”, que permite ingresar bicicletas a las instalaciones durante todo el horario de servicio.

Esta alternativa puede ser útil para quienes planean combinar recorridos en bicicleta con viajes en transporte público durante el puente.

¿Cuál será el horario del Metro CDMX el sábado 14 y domingo 15 de noviembre?

Aunque el lunes tendrá un horario especial, el servicio del fin de semana también contempla diferencias respecto a los días laborales.

El STC Metro informó que operará de la siguiente manera:

Sábado 14 de noviembre: de 06:00 a 24:00 horas.

Domingo 15 de noviembre: de 07:00 a 24:00 horas.

Lunes 16 de noviembre: de 07:00 a 24:00 horas.

El sábado mantendrá el horario habitual de fin de semana, mientras que domingo y lunes funcionarán con horario de día festivo.