Marchas y movilizaciones en CDMX HOY viernes 13 de noviembre: horarios y posibles calles afectadas

Marchas en CDMX La movilidad en Ciudad de México podría presentar complicaciones este viernes 13 de noviembre debido a marchas y concentraciones.

¡Llegó el Buen Fin 2026! Y también el megapuente para estudiantes de educación básica en México. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, ya que la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) registró que se llevarán a cabo cuatro marchas y alrededor de seis concentraciones este viernes 13 de noviembre.

En esta nota te contamos los horarios de cada movilización y la zona en la que se llevarán a cabo con el propósito de que puedas anticipar tus trayectos y considerar rutas alternas.

Marchas en CDMX 13 de noviembre: ¿cuáles son y qué zonas afectará?

La agenda de movilizaciones detalla cuatro marchas, dos en la alcaldía Cuauhtémoc, una de ellas en Coyoacán y la cuarta en Tlalpan. El horario de las cuatro movilizaciones abarca desde las primeras horas de este viernes hasta la tarde, por lo que es importante que la población mantenga la información presente para evitar retrasos de vuelta a sus hogares.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este viernes 13 de noviembre, en la #CiudadDeMéxico. 🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i https://t.co/gHt1Np7men — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 13, 2026

Tlalpan: Haciendo Comunidad en Tlalpan

El encuentro de este colectivo iniciará a las 08:30 horas de este 13 de noviembre en la Calle 4ª. Oriente y 1ª. Norte, ubicadas en la colonia Isidro Fabela, con destino a la Casa de la Cultura de Tlalpan entre Camino Sta. Teresa y avenida Zacatépetl, colonia Bosque del Pedregal.

De acuerdo con la SSC, los contingentes involucrados protestan en contra del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, proyecto de planeación y coordinación metropolitana impulsado por la federación y las entidades de la región (Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos), el cual se encuentra en su fase de consulta pública.

Cuauhtémoc: La Comuna 4:20

El contingente se reunirá en la estación Hidalgo, líneas 2 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con hora de inicio programada a las 11:00 horas de este viernes.

Tendrán por destino la Plaza Cándido Mayo, ubicada en Eje Central Lázaro Cárdenas y avenido Lorenzo Boturini, colonia Obrera.

El objetivo de la movilización es “seguir construyendo espacios de tolerancia cannábica”, conocidos como comunas o puntos 4:20 en la Ciudad de México.

Coyoacán: marcha de CCH Vallejo

Los y las estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo se concentrarán en la Escultura “Los Bigotes” ubicada en el Circuito Escolar e Investigación Científica de Ciudad Universitaria, con destino a la Torre de Rectoría; el tiempo de inicio programado es a las 12:00 horas.

Según detalla la agenda de movilizaciones, la comunidad estudiantil marcha para exigir mayor seguridad y un alto a los grupos porriles tras los actos de violencia ocurridos el 10 de noviembre en su plantel.

Cuauhtémoc: Furia no Binarie de Acción Revolucionaria

Los, las y les participantes del contingente se reunirán a las 16:00 horas de este 13 de noviembre en el Ángel de la Independencia, ubicado entre avenida Paseo de la Reforma y Florencia de la colonia Juárez.

Esta marcha tendrá por destino la Estela de Luz, que se ubica en Lieja No. 270, Bosque de Chapultepec 1ª. Sección, y tienen por propósito exigir que se indague a fondo el contexto de discursos de odio y las amenazas previas que el jurista José Ociel Baena Saucedo había denunciado previo a su presunto asesinato.

¿Dónde y a qué hora serán las concentraciones hoy viernes 13 de noviembre?

Las concentraciones de este día se llevarán a cabo en diversos puntos de la ciudad, por lo que las autoridades de tránsito recomiendan al pueblo capitalino que anticipen sus trayectos en caso de transitar por esta zona y áreas aledañas.

De acuerdo con la programación registrada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las concentraciones que se prevén en la Ciudad de México este 13 de noviembre son:

Luciérnagas Buscadoras: Se concentrarán en las estaciones Chabacano y Ermita del Metro CDMX a las 06:30 horas .

Se concentrarán en las del Metro CDMX a las . Jubilados en Pie de Lucha Nacional: El contingente se reunirá a las 08:00 horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación , ubicada en la colonia Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc.

, ubicada en la colonia Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc. El Capitán Ahuizote: La comunidad estudiantil del CCH Sur se concentrará en su plantel a las 11:00 horas en apoyo a la marcha de sus compañeros y compañeras del plantel Vallejo.

La comunidad estudiantil del se concentrará en su plantel a las en apoyo a la marcha de sus compañeros y compañeras del plantel Vallejo. Repartidores Unidos de México: Los trabajadores y trabajadoras por aplicación volverán a concentrarse a las 11:00 horas , sin embargo, el lugar no se ha definido .

Los trabajadores y trabajadoras por aplicación volverán a concentrarse a las , sin embargo, . Amigos del Refugio Franciscano: A las 11:00 horas se reunirán en el Refugio Franciscano, A.C, ubicado en Cuajimalpa , en rechazo a la inspección judicial solicitada por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama en el inmueble donde se encuentran resguardados los perros.

A las se reunirán en el Refugio Franciscano, A.C, ubicado en , en rechazo a la inspección judicial solicitada por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama en el inmueble donde se encuentran resguardados los perros. Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en Defensa de la Seguridad Social: se reunirán a las 12:00 horas en la Delegación Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social de la colonia Narvarte Oriente, alcaldía Benito Juárez.

A su vez, la agenda de movilizaciones recuerda a la población capitalina que se llevarán a cabo diversos eventos musicales para la tarde y noche de este viernes 13 de noviembre, lo cual podría provocar complicaciones de tránsito en las inmediaciones del Palacio de los Deportes, Auditorio Nacional y el Estadio GNP Seguros.