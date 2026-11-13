Desaparece Blanca Vania Almeida; fue vista por última vez en Cuchilla Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco

Blanca Vania Almeida Servín Desapareció en CDMX y ya se emitió la ficha de búsqueda (Crónica Digital)

Blanca Vania Almeida Servín, de 36 años, fue vista por última vez el 27 de octubre de 2026 en la colonia Cuchilla Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco, Ciudad de México. Tras reportar su desaparición a las autoridades, sus familiares solicitaron el apoyo de la población para obtener información que permita localizarla.

¿Cuáles son las señas particulares de Blanca Vania?

Entre los datos que pueden ayudar a identificarla destacan dos tatuajes. Uno es una flor con hojas, situada en el pecho y extendida hacia el cuello. El otro representa una caracola de mar y se encuentra en el omóplato.

Estas características fueron proporcionadas por sus familiares como referencias para facilitar su reconocimiento. La ficha de búsqueda fue emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y también a nivel nacional. La autoridad competente de la investigación es la Fiscalía Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

¿Dónde reportar información sobre su desaparición?

Los familiares solicitaron en redes sociales que cualquier persona que haya visto a Blanca Vania o cuente con algún dato sobre su posible ubicación se comunique a los números telefónicos incluidos en su ficha de búsqueda, entre ellos los correspondientes a Locatel.

Blanca Vania Almeida Servín Desapareció en Iztacalco

El llamado también está dirigido a habitantes de Cuchilla Agrícola Oriental y de otras zonas de la capital que puedan aportar información útil para las labores de localización.