Ofrecen 200 trabajos en la sexta Caravana Impulsando el Empleo en Naucalpan

Feria Jornada de empleos en Naucalpan. (Especial)

Alrededor de 200 oportunidades de trabajo se ofrecieron en la sexta edición de la Caravana Impulsando el Empleo, en el municipio de Naucalpan.

Esta jornada fue realizada el 12 de noviembre en la avenida Los Arcos, en Loma Colorada 1ra.ª Sección.

La oferta incluyó puestos en los sectores automotriz, eléctrico y textil, así como en mantenimiento, servicios y especialidades digitales.

El Gobierno de Ciudad Naucalpan, a través de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico y la Subdirección de Promoción Empresarial, Empleo y MIPyMES, reunió las vacantes de las empresas participantes y del Departamento de Fomento al Empleo.