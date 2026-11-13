Destina Segiagua 7 mil mdp a obras hidráulicas en 2026; recupera más de mil litros de agua por segundo

Comparece titular de Segiagua ante el Congreso CDMX

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) recuperó más de mil 800 litros de agua por segundo mediante la reparación de fugas y la rehabilitación de infraestructura hidráulica, así lo informó su titular, José Mario Esparza Hernández, durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México.

Como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada, el funcionario detalló que durante 2026 se destinaron 7 mil millones de pesos a obras y acciones para mejorar el abastecimiento de agua potable, el drenaje y el saneamiento en la capital.

De ese presupuesto, 3 mil 80 millones de pesos se asignaron a proyectos de agua potable y 3 mil 920 millones a drenaje y saneamiento. De acuerdo con la diputada del PVEM, Paula Pérez Córdova, los recursos permitirán desarrollar 643 obras, lo que representa un incremento de 77 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Ante la Comisión de Gestión Integral del Agua, Esparza Hernández explicó que, como parte de las acciones para mejorar el suministro, se repararon 9 mil 73 fugas visibles y 480 no visibles, además de rehabilitar tuberías mediante el método de sustitución sin apertura de zanjas y poner en operación nuevas plantas potabilizadoras.

También informó que se avanzó en la automatización y telemetría de más de 2 mil 600 equipos de las redes primarias y secundarias. Estas acciones, sostuvo, contribuyeron a recuperar el volumen de agua que se perdía por fugas.

El titular de Segiagua agregó que el suministro en las alcaldías aumentó en promedio 32 por ciento respecto a 2025, equivalente a 3.2 horas adicionales, según los datos presentados durante la comparecencia.

En cuanto a la atención de inundaciones y encharcamientos, destacó que el programa Tlaloque 2.0 incrementó a 56 los Puntos Ehécatl de guardia, lo que permitió reducir el tiempo de respuesta de cuatro horas a una hora y media.

Asimismo, reportó la rehabilitación de ocho plantas de tratamiento de aguas residuales, con beneficios para las zonas chinamperas, donde la producción de plantas de cempasúchil pasó de 6.8 a 10 millones, además de contribuir a la recarga del acuífero y al retorno del agua al ciclo hidrológico.

Línea H2O recibió más de 270 mil llamadas

Sobre los programas de atención a la población, señaló que Agua Bienestar cuenta con 13 plantas purificadoras y ha entregado garrafones a 72 mil 500 familias empadronadas; también destacó que la Línea H2O recibió más de 270 mil llamadas de enero a octubre, mientras que Casa por Casa acumuló 18 mil 218 solicitudes.

Pese a los avances reportados, legisladores de distintas fuerzas políticas señalaron que persisten problemas en el acceso al agua y la infraestructura hidráulica, por lo que pidieron fortalecer las acciones para garantizar un servicio suficiente y equitativo.

Por el PAN, Federico Chávez Semerena solicitó información sobre las medidas para atender inundaciones, fugas, hundimientos y los reportes de posible contaminación del agua en la alcaldía Gustavo A. Madero; la también panista Daniela Álvarez, pidió atender los problemas de suministro, la operación de garzas y las fallas en la infraestructura.

Desde Movimiento Ciudadano, Luisa Fernanda Ledesma Alpízar cuestionó los resultados de la rehabilitación y modernización de las plantas de bombeo, así como los avances en la sectorización y las acciones para mejorar la regularidad del servicio.

Por su parte, el priista Omar García Loria cuestionó la distribución y el ejercicio del presupuesto destinado al sector hídrico, al señalar que persisten desigualdades en el suministro entre alcaldías y comunidades. Consideró necesario que las inversiones se traduzcan en resultados verificables para las familias.

Y la diputada del PT Miriam Saldaña Cháirez reconoció la inversión en infraestructura, pero planteó impulsar la recuperación de ríos, barrancas, canales y otros cuerpos de agua de la capital.