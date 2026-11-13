Edomex destina 44.5 mdp a infraestructura y equipamiento escolar en Ixtapan de la Sal

El gobierno del Estado de México ha destinado más de 44.5 millones de pesos a infraestructura, mobiliario, equipamiento, becas y programas educativos en Ixtapan de la Sal, en beneficio de 11 mil 617 estudiantes de 144 escuelas, informó la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).

En la gira de trabajo “SECTI en tu comunidad”, el titular de la dependencia, Miguel Ángel Hernández Espejel, señaló que tres mil alumnos de 29 planteles recibieron apoyos por más de 19.7 millones de pesos para mejorar las condiciones de sus escuelas.

Como parte de las actividades, en la comunidad de Puerta Grande comenzó la construcción del Bachillerato Nacional “Margarita Maza”, proyecto a cargo del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE), con una inversión federal de 16.99 millones de pesos.

El plantel forma parte de la primera etapa del Plan de Infraestructura Educativa del Bachillerato Nacional, que contempla la construcción de 31 escuelas en 30 municipios mexiquenses, con una inversión proyectada de 481.6 millones de pesos.

En su alcance total, el programa prevé edificar 52 planteles en 49 municipios, con capacidad para atender a 15 mil estudiantes.

Entregan recursos y mobiliario a escuelas

En la Secundaria Oficial número 0771 “Lic. Salvador Christopher Vergara Cruz”, el secretario de Educación entregó vales de obra para nueve escuelas, incluida la sede, con una inversión de 16 millones de pesos en beneficio de 670 estudiantes.

También se proporcionaron 10 equipos de cómputo portátiles, además de trabajos de rehabilitación general del plantel y de su barda perimetral. A estas acciones se sumó equipamiento escolar por 3.58 millones de pesos.

La gira concluyó en la primaria “Mártires de Ixtapan”, donde se entregaron vales de mobiliario por 3.75 millones de pesos para 25 escuelas, incluida la institución sede, en beneficio de dos mil 748 estudiantes.

Los recursos serán utilizados para adquirir mesas, sillas, pintarrones, gabinetes metálicos, escritorios, material deportivo y recursos didácticos. En este plantel también se entregaron otros 10 equipos de cómputo portátiles.