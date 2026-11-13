Jóvenes Universitarios de Coyoacán apoyan a Hannah De Lamadrid

Más de 200 jóvenes universitarios se dieron cita en el Centro Cultural Veracruzano de Coyoacán para presentar su respaldo a Hannah De Lamadrid, quien busca ser la coordinadora de los comités de la transformación y la soberanía de morena en Coyoacán, antesala para abanderar la candidatura a la alcaldía de cara al 2027.

De Lamadrid quien llega ya con una cómoda ventaja inalcanzable por sus compañeros morenistas de prácticamente 2 a 1 a la encuesta interna del partido de AMLO, no para de trabajar en el territorio y sin duda muestra gran músculo electoral que llama la atención articulando grupos y alianzas con sectores muy difíciles de convencer como los universitarios.

Universitarios. Jóvenes se dieron cita en el Centro Cultural Veracruzano de Coyoacán para presentar su respaldo a Hannah De Lamadrid

Nada menor el asunto porque los que se dieron cita serán, al parecer, parte del Consejo Técnico Universitario en CU.

Estos jóvenes coyoacanenses están viendo ya en Hannah De Lamadrid un fenómeno social difícil de parar rumbo al 2027.

Morena no tiene otra opción más que jugársela de nuevo con Hannah quien quedara a nada de ser alcaldesa en el 2024 y quien ha sabido aprovechar la racha de haber sacado casi 200 mil votos a favor de la hoy Presidenta Claudia Sheinbaum y la Jefa De Gobierno Clara Brugada cerca de 200 mil votos, votación histórica para morena en Coyoacán, incluso mayor que en varias gubernaturas como Colima y Baja California Sur. Todo pinta que Coyoacán se pintará de guinda con Hannah De Lamadrid.