¿Qué hacer el fin de semana en CDMX? Actividades para divertirte este 14 y 15 de noviembre CDMX tiene diferentes planes para este fin de semana (Rogelio Morales Ponce)

La Ciudad de México tendrá un gran repertorio de actividades para este fin de semana para todas las edades y gustos. Aquí te presentamos seis eventos destacadas.

Te recomendamos planear con anticipación tus actividades con tiempo, ya que con El Buen Fin en México algunas localidades pueden saturarse.

Garbage en el Zócalo

La banda de rock alternativo dará un concierto gratuito en el Zócalo de CDMX. Paulina Villareal, quien forma parte de The Warning, participará junto a Garbage en el escenario.

Lugar : Zócalo de la Ciudad de México.

: Zócalo de la Ciudad de México. Fecha : sábado 14 de noviembre.

: sábado 14 de noviembre. Hora : 20:00 horas.

: 20:00 horas. Precio: acceso gratuito.

Exposición de Olivier Marboeuf en el MUAC

El otro color del oro, proyecto de Marboeuf, combina hechos históricos con mitologías, formando un cinema del deshabla con palabras y símbolos acompañado de sombras e imágenes fugaces basadas en prácticas políticas y emancipadoras. La exposición estará disponible hasta abril de 2027.

Lugar : Museo Universitario de Arte Contemporáneo.

: Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Fecha : sábado 14 y domingo 15 de noviembre.

: sábado 14 y domingo 15 de noviembre. Hora : 10:00 a 20:00 horas, domingo con cierre a las 18:00 horas.

: 10:00 a 20:00 horas, domingo con cierre a las 18:00 horas. Precio: $60 pesos.

Teatro infantil: La señora de la radio

La Secretaría de Cultura compartió este monólogo, que recrea el universo de una niña en busca de su mamá, acompañada de su radio, que tiene como propósito hacerle llegar un mensaje que le indique que ella está bien. La historia representa la realidad de las personas que trabajan en el campo y la violencia que viven en nuestro país.

Lugar : Teatro Sergio Magaña.

: Teatro Sergio Magaña. Fecha : domingo 15 de noviembre.

: domingo 15 de noviembre. Hora : 13 horas.

: 13 horas. Precio: $212 pesos, con 50% de descuento para estudiantes de nivel básico, maestros, personas con discapacidad, trabajadoras del gobierno e INAPAM con credencial vigente.

Noche de las Estrellas 2026

La Universidad Nacional Autónoma de México llevará a cabo la edición 18° de la Noche de Estrellas en Las Islas de Ciudad Universitaria. El evento contará con más de 200 telescopios para ver el el cielo, además de carpas con talleres, conferencias magistrales y presentaciones musicales.

Lugar : Ciudad Universitaria.

: Ciudad Universitaria. Fecha : sábado 14 de noviembre.

: sábado 14 de noviembre. Hora : 15:00 a 22:00 horas.

: 15:00 a 22:00 horas. Precio: acceso gratuito.

Wildwood: El Bosque Salvaje

En cines se estrenó la película de stop motion con un nuevo doblaje a petición del público. Cuenta la historia de la pequeña Prue, quien junto a su amigo Curtis, busca a su hermano menor que fue rosando por una parvada de cuervos, además de proteger el futuro de Wildwood. Tiene una duración 2 horas con 12 minutos y es clasificación B.

Lugar : Cinemex y Cinépolis.

: Cinemex y Cinépolis. Fecha : sábado 14 y domingo 15 de noviembre.

: sábado 14 y domingo 15 de noviembre. Hora : durante todo el día.

: durante todo el día. Precio: varía de acuerdo al formato, cadena y complejo.

Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil

Del viernes 13 al al domingo 22 de noviembre, el Centro Nacional de las Artes albergará en sus instalaciones la edición 44 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Contará con más de 1,500 actividades gratuitas que van desde laboratorios científicos, artes escénicas, danza, fomento a la lectura, entre otras más.