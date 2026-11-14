Atizapán refuerza limpieza permanente en presas

Refuerzan limpieza de presas en Atizapán

El Gobierno de Atizapán de Zaragoza mantiene acciones permanentes de limpieza, saneamiento y desazolve en las presas Madín y El Ángulo, con el propósito de reducir la acumulación de residuos, mejorar las condiciones de estos cuerpos de agua y prevenir riesgos para la población.

A través del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SAPASA), la administración encabezada por el presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, desarrolla trabajos periódicos de mantenimiento y acciones preventivas que atienden tanto la problemática ambiental como las necesidades de infraestructura hidráulica del municipio.

Como parte del programa de limpieza que SAPASA mantiene desde 2022, durante 2026 se han realizado tres campañas de intervención en la Presa Madín, en las que se retiraron 63 metros cúbicos de basura y azolve.

Estas labores dan continuidad a los trabajos efectuados entre 2022 y 2025, periodo en el que se llevaron a cabo 15 jornadas de limpieza, con la extracción aproximada de 220 metros cúbicos de basura y azolve. En el balance general del programa, el organismo reporta el retiro aproximado de 400 metros cúbicos de basura y lirio acuático desde 2022.

La intervención es relevante porque la acumulación de lirio acuático y residuos afecta las condiciones del embalse, dificulta la conducción y el almacenamiento del agua, reduce su oxigenación y puede obstruir las estructuras hidráulicas.

Acciones en conjunto

De manera complementaria, el Gobierno Municipal mantiene acciones para atender las fuentes de contaminación que llegan a los afluentes de la presa. Entre ellas se encuentran la identificación de descargas sanitarias, el registro de empresas y fraccionamientos que descargan aguas residuales, la revisión de la infraestructura de drenaje y saneamiento, así como la canalización de descargas identificadas hacia la red de drenaje sanitario municipal.

Esta estrategia se desarrolla mediante el Convenio Marco de Coordinación Interinstitucional para la protección ambiental, restauración y reparación integral de los daños ocasionados por la contaminación de la Presa Madín.

En estos trabajos participan la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), SAPASA, el Gobierno de Atizapán de Zaragoza, el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y la Consejería Jurídica estatal.

En la Presa El Ángulo, así como en barrancas, ríos, canales y vasos reguladores, el Gobierno Municipal realizó trabajos de limpieza y desazolve para disminuir los riesgos de desbordamiento durante la temporada de lluvias.

De acuerdo con los resultados reportados por SAPASA, durante 2026 se extrajeron 21 mil 392 metros cúbicos de material de azolve: 10 mil 402 metros cúbicos correspondientes a la Presa El Ángulo y 10 mil 990 metros cúbicos de vasos reguladores y canales ubicados en distintas localidades del municipio.

Para realizar estas labores se destinó una inversión de 7 millones 85 mil 402 pesos, provenientes de recursos propios municipales, con un beneficio estimado para 22 mil 666 habitantes.

Los trabajos también se desarrollaron en coordinación con los municipios de Cuautitlán Izcalli y Nicolás Romero, así como con la Comisión del Agua del Estado de México, para atender de manera conjunta las condiciones de los cuerpos de agua y la infraestructura hidráulica.

La extracción de azolve permite recuperar condiciones de operación en los vasos reguladores y canales, al retirar materiales acumulados que pueden reducir su capacidad para conducir y almacenar agua pluvial.

El presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, mantiene como prioridad la coordinación con autoridades federales, estatales y municipios vecinos para atender problemáticas que, “por su naturaleza, requieren soluciones compartidas y continuidad en las acciones, siempre en función de la calidad de vida de las y los atizapenses”.