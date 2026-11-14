Movilizaciones hoy 14 de noviembre en CDMX Calles afectadas, horarios y alternativas viales (Pexels)

La Ciudad de México será escenario de distintos eventos culturales y movilizaciones este sábado 14 de noviembre, por lo que se verá afectada la movilidad de los vehículos y de los transeúntes. Aquí te decimos qué alternativas podrías considerar para que tu traslado dentro de la CDMX sea más ligero.

¿Qué bloqueos y cierres viales hay hoy 14 de noviembre en la CDMX?

Para este sábado 14 de noviembre se tienen planeados distintos eventos de esparcimiento que afectarán principalmente la movilidad durante la noche, como el concierto gratuito en el Zócalo capitalino de la banda británica ‘Garbage’, el cual se tiene previsto que inicie a las 20:00 horas, aunque desde temprano cierran las calles aledañas al evento.

También quienes vayan al concierto del Zócalo deben considerar que en el Teatro Metropólitan estará el concierto por el décimo aniversario de la banda Little Jesus. Por otro lado, en la alcaldía Iztacalco hospedará dos eventos que complicarán la circulación, ya que el día de hoy se presentará Karol G en el Estadio GNP Seguros y Morat en el Palacio de los Deportes.

Por otro lado, en el sur de la CDMX, en Ciudad Universitaria, se llevará a cabo “La noche de las estrellas” a partir de las 15:00 horas y se espera un aforo de 100,000 personas, por lo que el transporte público y las vialidades cercanas podrían verse con mayor afluencia.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), la CDMX tendrá los siguientes eventos que podrían afectar la movilización en la capital:

1.ª marcha

Al menos 2 concentraciones ciudadanas.

1 rodada de motociclistas.

4 rodadas ciclistas.

18 eventos de esparcimiento.

A su vez, las autoridades recomiendan a los conductores prever el programa Hoy No Circula sabatino, el cual opera desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, para que tomen sus precauciones.

Alternativas viales para evitar los bloqueos en la CDMX

La SSC-CDMX ha dado las siguientes alternativas viales para los eventos de este sábado:

Evento Zócalo.

Eje 1 Norte.

Eje 1 Oriente.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

José Ma. Izazaga.

Fray Servando T. de Mier.

Evento Palacio de los Deportes y Estadio GNP Seguros

Calzada Ignacio Zaragoza.

Eje 4 Oriente Canal Río de Churubusco.

Av. Té.

Eje 3 Oriente Av. Fco. del Paso y Troncoso

Evento Teatro Metropolitano

Av. Hidalgo

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Artículo 123.

Eje 1 Poniente

Evento Arena Coliseo