Vinculan a proceso a asesino de exdirigente de líder sindical del ISSSTE

Detenido Ángel "N". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a Ángel “N”, sujeto que presuntamente asesinó a Luis Miguel Victoria Ranfla, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), ocurrido el 11 de marzo de 2026 en la alcaldía Tlalpan.

Con esta resolución, suman dos las personas vinculadas a proceso por este crimen.

De acuerdo con la investigación, la víctima circulaba a bordo de una camioneta por la colonia Isidro Fabela, cerca del Anillo Periférico, cuando dos hombres en motocicleta se acercaron y uno de ellos disparó en su contra y le provocó la muerte. Después del ataque, ambos abandonaron la motocicleta y huyeron en vehículos distintos.

A partir del análisis de videograbaciones, entrevistas a testigos e información telefónica, agentes de la Policía de Investigación (PDI) identificaron la probable participación de Ángel “N”, quien habría colaborado con los agresores antes del homicidio y proporcionado ropa a Sergio “N”, señalado como conductor de la motocicleta, después del ataque.

Con estos elementos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Ángel “N”, que agentes de la PDI ejecutaron el cuatro de noviembre en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde ya se encontraba recluido tras haber sido detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el 12 de marzo, por delitos contra la salud.

El 10 de noviembre, la Fiscalía CDMX presentó los datos de prueba reunidos durante la investigación ante un juez y obtuvo su vinculación a proceso por homicidio calificado. Ángel “N” permanecerá en prisión preventiva y se fijó un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.

Por este mismo homicidio, la Fiscalía CDMX obtuvo el 20 de julio de 2026 la vinculación a proceso de Sergio “N”, identificado como el probable conductor de la motocicleta desde la que se habría realizado el ataque, quien también permanece en prisión preventiva.

Tras el asesinato, la Fiscalía capitalina únicamente vinculó a proceso a uno de los sujetos, pero por delitos contra la salud, dado que, aparentemente, habría sido detenido en posesión de drogas.

Otros dos sujetos están identificados como los ejecutores del homicidio, de los cuales en breve se esclarecerá su identidad, así lo detalló Antonio Onofre Polvo, coordinador de Delitos de Alto Impacto.

“Nos encontramos realizando diversas diligencias, entre ellas, seguimiento de cámaras públicas y privadas, realizando actos de investigación, así como otras técnicas de investigación con tema de datos conservados”, declaró Onofre Polvo.