¿Hay Doble Hoy No Circula sabatino 14 de noviembre de 2026? Te decimos qué autos descansan este sábado en CDMX y Edomex (Pexels)

Durante este sábado 14 de noviembre operará con normalidad el Hoy No Circula conforme al calendario ya establecido para la Ciudad de México y el Valle de México. Debido a esto, algunos vehículos no podrán circular según su holograma de verificación y la terminación de sus placas.

El Hoy No Circula Sabatino es una estrategia ambiental, cuya implementación se debe a la mala calidad del aire en la metrópoli, por lo que las autoridades implementan este programa para reducir las emisiones contaminantes en el Valle de México. Aquí te decimos qué carros no circulan hoy.

Hoy No Circula sabatino: ¿Qué carros NO circulan hoy sábado 14 de noviembre?

Las restricciones del Hoy No Circula Sabatino tienen una vigencia desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas y, de acuerdo al calendario oficial, estos son los coches que no podrán circular durante este sábado 14 de noviembre:

Todos los automóviles con holograma 2 .

. Todos los automóviles con holograma 1 cuya terminación de placas sea número par ( 2, 4, 6, 8 y 0 ).

cuya terminación de placas sea número par ( ). Automóviles foráneos (aquellos sin verificación o exención reconocida)

¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado?

Conforme a los últimos reportes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), hasta el momento no se ha activado el Doble Hoy No Circula para este sábado 14 de noviembre. Esta modalidad del programa solo se implementa cuando se activa la contingencia ambiental por los altos niveles de contaminación. Sin embargo, las autoridades recomiendan estar al pendiente de los canales oficiales.

¿Qué carros sí circulan este sábado 14 de noviembre?

Debido a que este sábado no se ha activado el Doble No Circula, los vehículos que sí podrán circular sin restricciones serán los siguientes:

Automóviles con holograma 00 .

. Automóviles con holograma 0 .

. Automóviles eléctricos e híbridos .

. Motocicletas.

Transporte público de pasajeros.

de pasajeros. Vehículos de emergencia , seguridad pública, ambulancias y unidades médicas.

, seguridad pública, ambulancias y unidades médicas. Autos que transporten a personas con discapacidad y cumplan con las regularidades correspondientes.

¿Qué pasa si no se respeta el Hoy No Circula?

Los autos que no respeten el Hoy No Circula Sabatino serán acreedores a una multa de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), la cual varía de acuerdo al valor vigente de esta unidad.

A su vez, los agentes de tránsito podrían considerar necesario el traslado del coche al depósito vehicular, por lo que el conductor también tendrá que pagar los gastos correspondientes por el traslado y resguardo del vehículo.