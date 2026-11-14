Comparece por primera vez Secretaría del Deporte; destaca rehabilitación de más de 300 canchas en un año

Primera comparecencia de la Secretaría del Deporte

La Ciudad de México rehabilitó 315 canchas de futbol en sus 16 alcaldías y sumó más de 263 mil usuarios al programa Ponte Pila durante este año, como parte de la estrategia para ampliar el acceso al deporte y fortalecer la actividad física en espacios públicos, informó el titular de la Secretaría del Deporte, Javier Hidalgo Ponce.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Deporte del Congreso capitalino, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, el funcionario destacó que la creación de la dependencia —aprobada por unanimidad el pasado 21 de mayo— busca establecer una política deportiva de largo plazo, con énfasis en la inclusión, la salud y la participación comunitaria.

Pese a los resultados presentados por la Secretaría creada este año, los legisladores cuestionaron el mantenimiento de los espacios deportivos en las alcaldías, la distribución de recursos y el impulso a los atletas de alto rendimiento.

Durante los posicionamientos, el diputado Federico Chávez Semerena, del PAN, advirtió que existen espacios deportivos abandonados o con mantenimiento insuficiente en distintas alcaldías, además de una falta de programas permanentes que permitan a la población practicar alguna actividad física.

Por ello, llamó a distribuir mejor los recursos, reforzar la infraestructura en las zonas con mayores carencias y brindar mayor respaldo a los deportistas de alto rendimiento.

“Tenemos una nueva Secretaría del Deporte y eso representa una responsabilidad mucho mayor. No basta con elevar el rango administrativo de una institución. Necesitamos demostrar que esa transformación se traduce en mejores resultados para la comunidad, los deportistas y quienes todos los días buscan un espacio digno dónde practicar alguna actividad física”, señaló.

Desde Morena, el diputado Ángel Tamariz Sánchez reconoció los avances de la dependencia y destacó el papel de los 300 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), que cuentan con mil 600 promotores, así como de las Utopias, con 105 espacios deportivos.

No obstante, preguntó cómo garantizar que la política deportiva tenga continuidad y no dependa de los cambios de administración.

La diputada Elvia Estrada, del PVEM, pidió fortalecer el deporte de alto rendimiento y comunitario, reducir las desigualdades en el acceso a la actividad física e impulsar programas contra la discriminación en el ámbito deportivo.

La legisladora Diana Barragán Sánchez, del PT, destacó que los programas públicos y gratuitos permiten recuperar los espacios públicos para la práctica deportiva y solicitó información sobre las acciones relacionadas con salud mental y el respeto a los animales dentro del catálogo de actividades deportivas.

Reportan rehabilitación de 315 canchas rumbo al Mundial

Al presentar el balance de la dependencia, Javier Hidalgo destacó que, como parte de las acciones rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026, fueron rehabilitadas 315 canchas en las 16 alcaldías.

Además, se organizaron 18 festivales futboleros y 300 cascaritas itinerantes en espacios públicos; entre las actividades destacó la clase de futbol realizada en el Zócalo capitalino, en la que participaron nueve mil 500 deportistas y se estableció un récord Guinness.

En cuanto al programa Ponte Pila, reportó más de 263 mil personas usuarias durante este año, de las cuales 175 mil 652 son mujeres.

Sobre los eventos deportivos, señaló que el Maratón de la Ciudad de México reunió a cerca de 35 mil corredores, mientras que el Medio Maratón agotó sus inscripciones en 12 horas. También anunció que la capital buscará ser sede del Campeonato Mundial de Medio Maratón en 2029.

Anuncia carreras gratuitas

El funcionario adelantó que se organizará un circuito de 25 carreras gratuitas en Territorios de Paz rumbo al Maratón de 2027 y que la Ciudad de México recibirá el Tour Continental de Marcha de World Athletics el próximo 21 de febrero de ese año.

En materia de movilidad, informó que el Paseo Dominical Muévete en Bici y el Ciclotón, que cumplieron 19 años, congregan hasta 120 mil personas cada fin de semana.

Asimismo, anunció que Ecobici ampliará cerca de 60 por ciento su infraestructura: pasará de nueve mil 308 a 15 mil bicicletas, mientras que las cicloestaciones aumentarán de 687 a mil 111.

Hidalgo Ponce sostuvo que la creación de la Secretaría del Deporte permitirá articular las acciones del sector, establecer una estrategia de largo plazo y garantizar la continuidad de los programas para consolidar la actividad física como un derecho y una herramienta de bienestar social.