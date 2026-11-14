IECM reporta 19 procedimientos por posibles irregularidades electorales

IECM

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) reportó que mantiene 19 procedimientos especiales sancionadores en sustanciación, relacionados con presuntas irregularidades como promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, actos anticipados de precampaña y campaña, así como posibles casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.

De acuerdo con el informe de octubre de 2026, presentado a través de la Comisión Permanente de Quejas, el organismo también tiene tres procedimientos ordinarios sancionadores en sustanciación y un expediente especial sancionador remitido al Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

Entre los asuntos que se encuentran en trámite también figuran posibles vulneraciones a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral.

En cuanto a los procedimientos ordinarios sancionadores, el documento refiere tres expedientes en sustanciación, uno de ellos relacionado con una presunta afiliación indebida.

El informe también da cuenta de que cinco quejas fueron desechadas, cuatro se tuvieron por no interpuestas y en tres casos el Instituto determinó que no era competente para conocer los asuntos.

Asimismo, señala que dos resoluciones emitidas por el Consejo General del IECM fueron revocadas por el Tribunal Electoral local, por lo que los casos continúan su curso procesal.

Respecto a las medidas cautelares, la Comisión reportó 10 asuntos, de los cuales ocho fueron declarados procedentes y dos improcedentes; en materia de medidas de protección, se registraron dos solicitudes: una procedente y otra improcedente.

Con este informe, la Comisión Permanente de Quejas dio cuenta del estado procesal de los expedientes y las actuaciones realizadas durante octubre, en el marco de sus atribuciones para investigar y dar seguimiento a posibles infracciones en materia electoral.