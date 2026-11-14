Legisladoras celebran logros de Sectei, pero alertan por abandono escolar y agresiones a docentes

Titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei), Pedro Moctezuma Barragán

Durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei), Pedro Moctezuma Barragán, diputadas del Congreso de la Ciudad de México reconocieron los programas y apoyos educativos impulsados por el Gobierno capitalino, pero también señalaron pendientes en materia de abandono escolar, protección al personal docente, inclusión y autonomía educativa.

Como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, legisladoras de distintas fuerzas políticas expusieron sus observaciones al informe de la dependencia y solicitaron información sobre las estrategias para ampliar las oportunidades educativas en la capital.

Uno de los temas señalados fue la trayectoria escolar de los estudiantes, la diputada del PAN, Claudia Montes de Oca, indicó que de cada 100 alumnos que iniciaron la primaria durante el ciclo escolar 2008-2009, únicamente 34 egresaron de educación superior en 2024-2025, por lo que pidió conocer las acciones de acompañamiento académico y prevención del abandono escolar.

La morenista Brenda Ruiz Aguilar alertó que en los últimos diez años se han registrado más de mil 100 agresiones contra profesores, situación por la que recientemente se presentó una iniciativa para fortalecer su protección.

La legisladora también se pronunció contra la descentralización de la educación en la Ciudad de México, al señalar que el proceso requeriría una inversión de 50 mil millones de pesos anuales y una transición prolongada para garantizar los derechos de estudiantes y maestros.

Por Movimiento Ciudadano, Paty Urriza, cuestionó que la política educativa continúe centralizada a nivel federal, lo que limita la autonomía de la capital para tomar decisiones en la materia; también señaló que existe una deuda histórica con los docentes y pidió conocer los criterios utilizados por la Sectei para asignar recursos al programa “1, 2, 3, por Mi Escuela”.

En materia de inclusión, la diputada del PVEM, Paula Pérez, llamó a fortalecer la educación intercultural y reconocer la diversidad de los pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas residentes y afromexicanas. Para ello, planteó reforzar la colaboración entre instituciones educativas, autoridades comunitarias y hablantes de lenguas indígenas.

Destaca aulas digitales y programas en Pilares

Al presentar los resultados de la dependencia, Moctezuma Barragán informó sobre la instalación de 464 aulas digitales y el fortalecimiento de la seguridad escolar en 404 planteles; también destacó la implementación de un nuevo modelo de bachillerato, con opciones flexibles para ampliar las oportunidades de jóvenes y reducir el abandono escolar.

“Los resultados que hoy presento no son obra de una sola institución. Son fruto de un trabajo conjunto que se concreta en un marco legal, de políticas públicas y acciones que cobran vida”, explicó el secretario.

En educación superior, mencionó el fortalecimiento de la Universidad de la Salud y la realización de talleres para que trabajadores de instituciones públicas puedan concluir sus estudios; asimismo, reportó el financiamiento de 32 proyectos científicos y actividades de divulgación para acercar el conocimiento a la población.

El funcionario agregó que los programas educativos y comunitarios desarrollados en espacios públicos, como los Pilares, han brindado millones de atenciones, mientras que las becas de transporte universitario y otros apoyos buscan contribuir a que los estudiantes continúen su formación.

Para concluir, Moctezuma Barragán reiteró que el apoyo a niñas, niños y jóvenes seguirá siendo una prioridad para fortalecer la educación, pues, afirmó, “una sociedad se mide en la manera cómo atiende el bienestar de las infancias y a las juventudes”.

Reconoció que persisten grandes desafíos como formar a las nuevas generaciones, construir comunidades en paz y armonía, impulsar la producción local, preservar la ecología y fortalecer la articulación de la metrópoli.

Y aseguró que México atraviesa una transformación educativa: “Con una posición geopolítica única, México se está reinventando y transformando por medio de un cambio de paradigma educativo, fincado en la ciencia de frontera y enraizado en nuestra cultura milenaria, que cultiva la disposición de madres, padres y abuelos para garantizar el destino de las nuevas generaciones desde una prospectiva innovadora”.