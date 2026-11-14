PT busca garantizar educación integral desde la primera infancia en CDMX

Congreso de la CDMX

Los diputados del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de la Ciudad de México, Jannete Guerrero Maya y Ernesto Villarreal Cantú, presentaron una iniciativa para reformar el artículo 8 y fortalecer el derecho de niñas y niños a recibir educación inicial inclusiva, segura y de calidad, ello, con el fin de que los primeros años de vida cuenten con mayores garantías educativas.

La propuesta plantea incorporar principios que garanticen el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de la primera infancia, mediante servicios educativos con atención digna y adecuada a las necesidades de este sector de la población.

Ernesto Villarreal explicó que la propuesta retoma la experiencia de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) del Frente Popular Tierra y Libertad, modelo educativo impulsado por el PT desde 1990 en Nuevo León.

Este esquema contempla cinco áreas de atención: pedagógica, médica, psicológica, nutricional y trabajo social, además de equipos multidisciplinarios y programas de acompañamiento a las familias y comunidades.

De acuerdo con el legislador, el modelo ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales por su calidad; hasta 2020 acumulaba 45 distinciones, entre ellas premios iberoamericanos y de Asia-Pacífico.

Asimismo, en 2013 fue incorporado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a un inventario de prácticas innovadoras de aprendizaje.

Entre los planteamientos de la reforma también se encuentran garantizar la igualdad sustantiva, la inclusión y la disponibilidad de infraestructura adecuada, segura y accesible para los servicios de educación inicial.

Además, se propone reconocer como integrantes de la comunidad escolar a las personas que ejercen la patria potestad, tutela, guarda o custodia de niñas y niños, tomando en cuenta la diversidad de las familias que habitan en la capital.

Villarreal Cantú señaló que esta iniciativa puede complementarse con la propuesta de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para construir una red progresiva de servicios de educación inicial vinculada al Sistema Público de Cuidados.

El diputado sostuvo que el objetivo es evitar que el acceso a una educación adecuada durante los primeros años de vida dependa de la capacidad económica de las familias, y garantizarlo como un derecho para todas las niñas y los niños.