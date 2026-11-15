“Aquí la demagogia no tiene cabida”: Giovani Gutiérrez presenta balance de cinco años al frente de Coyoacán

Giovani Gutiérrez presenta balance de cinco años al frente de Coyoacán





“Aquí la demagogia no tiene cabida, aquí no hay obras de relumbrón, aquí se construye todos los días”, afirmó el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez al presentar su Segundo Informe de Gobierno, en el que hizo un balance de los cinco años que suma al frente de la demarcación desde octubre de 2021.

Desde la explanada del Estadio Banorte, el edil defendió los resultados de su administración y destacó las acciones realizadas en seguridad, infraestructura, servicios públicos, desarrollo social y recuperación de espacios culturales.

Sostuvo que el trabajo de su gobierno ha permitido modificar las condiciones de la alcaldía y consolidar proyectos que, aseguró, permanecerán más allá de su gestión.

Giovani Gutiérrez presenta balance de cinco años al frente de Coyoacán

Giovani Gutiérrez presentó el informe correspondiente a su segundo periodo constitucional (2024-2027), luego de obtener la reelección en 2024. En su mensaje, al que acudieron dirigentes nacionales y locales del PAN y el PRI, legisladores, alcaldes, representantes diplomáticos y trabajadores de la demarcación, señaló que la continuidad de su proyecto ha permitido atender problemas que, dijo, permanecieron durante años sin solución.

“Cuando asumimos este gobierno en 2021 detectamos que los problemas llevaban muchos años esperando una solución. Encontramos Coyoacán totalmente en el abandono, encontramos demandas legítimas que existían”, expresó.

El alcalde aseguró que desde entonces su administración se ha concentrado en realizar obras y atender las necesidades de los habitantes, al tiempo que sostuvo que la reelección fue un refrendo de la confianza ciudadana.

Giovani Gutiérrez presenta balance de cinco años al frente de Coyoacán

En materia de seguridad, uno de los rubros que ocupó buena parte de su exposición, informó que el robo de vehículos disminuyó 12 por ciento; los homicidios dolosos, 18 por ciento, y las lesiones dolosas, 67 por ciento. Añadió que entre 2025 y 2026 los delitos de alto impacto registraron una reducción de 26 por ciento.

También señaló que la percepción de inseguridad en la demarcación pasó de 25 a 42.6 por ciento, de acuerdo con el indicador que citó durante su intervención, aunque la transcripción no permite establecer con claridad el periodo de comparación ni el sentido de esa variación.

El alcalde atribuyó los resultados a la estrategia de vigilancia territorial y a la coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México y autoridades federales. Mencionó los recorridos policiales a pie y nocturnos en colonias, pueblos y unidades habitacionales, así como la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Como parte de las acciones para recuperar espacios públicos, agregó, fueron retirados más de mil vehículos abandonados de las calles y se mantienen operativos contra establecimientos irregulares y actividades que afectan la tranquilidad de los habitantes.

Obras en escuelas, mercados y deportivos

En infraestructura, el alcalde sostuvo que las intervenciones realizadas durante los cinco años de gobierno no se limitaron a trabajos superficiales, sino que buscaron resolver necesidades de las comunidades.

“En las calles de Coyoacán no hay cambios estéticos, no hay maquillaje ni obras por encimita”, afirmó al defender las acciones de rehabilitación y mantenimiento urbano.

Mencionó la intervención de 86 planteles de educación básica y 11 deportivos, además de la puesta en funcionamiento de albercas y gimnasios que, de acuerdo con sus cifras, benefician a alrededor de 10 mil 800 personas.

También destacó la rehabilitación de mercados públicos, donde se realizaron trabajos en instalaciones eléctricas y sanitarias, pisos, pintura y accesos, así como la colocación de rampas para facilitar el ingreso de personas con discapacidad.

En el Parque Ecológico Huayamilpas, indicó, se llevan a cabo acciones permanentes para recuperar el lago y proteger la flora y fauna. A ello sumó la adquisición de maquinaria, vehículos y herramientas para que las cuadrillas de servicios urbanos atiendan las necesidades de colonias, pueblos y unidades habitacionales.

En materia de mejoramiento de la imagen urbana, informó que se han retirado más de 100 toneladas de cableado en desuso, en coordinación con empresas de telecomunicaciones.

Sobre el ordenamiento de la vía pública, reportó la atención de más de mil solicitudes relacionadas con el uso del espacio público y el retiro de 80 estructuras que obstruían banquetas y calles.

Del mismo modo, indicó que se realizaron más de 40 mil procedimientos de verificación en materia de obras y establecimientos mercantiles.

“Ordenar no significa actuar arbitrariamente; significa aplicar la ley, escuchar las denuncias ciudadanas y ofrecer certeza”, señaló. Advirtió que su administración mantendrá las acciones contra quienes incumplan las disposiciones de uso de suelo.

En desarrollo social, destacó que los centros de desarrollo comunitario atienden a cerca de 22 mil personas, mientras que las estancias infantiles han brindado atención a más de 7 mil 500 niñas y niños.

También reportó la entrega de más de 40 mil paquetes escolares y la realización de ferias de empleo que acercaron oportunidades laborales a más de 12 mil personas, entre ellas mujeres, personas con discapacidad y población de la diversidad sexual.

Cultura y promoción turística

En el ámbito cultural, Giovani Gutiérrez afirmó que durante su administración se han realizado alrededor de 51 mil actividades, con una asistencia aproximada de dos millones de personas por año en casas de cultura, teatros y otros espacios de la alcaldía.

Las intervenciones que mencionó fueron trabajos de conservación en el Palacio de Cortés, su capilla y la parroquia de San Juan Bautista, así como la rehabilitación del kiosco del Jardín Hidalgo y la fuente de los Coyotes. También destacó la instalación de una escultura monumental de Frida Kahlo, de casi siete metros de altura, en avenida Miguel Ángel de Quevedo.

Respecto al Mundial de Futbol de 2026, señaló que la celebración de la tercera Copa del Mundo en el Estadio Azteca representó una oportunidad para impulsar la actividad turística y económica de Coyoacán. Como parte de las actividades, indicó que la Casa de la Copa del Mundo recibió visitantes procedentes de 65 países.

En atención a grupos prioritarios, informó que se brindaron más de siete mil atenciones relacionadas con igualdad, salud y prevención de la violencia, además de la realización de alrededor de siete mil 700 mastografías gratuitas para contribuir a la detección del cáncer de mama.

Al concluir, el alcalde sostuvo que el objetivo de su administración es dejar obras y acciones que trasciendan los periodos de gobierno, y aseguró que los resultados deben evaluarse a partir de lo que ocurre cotidianamente en las calles.

“Las administraciones pasan, los nombres también pasan; Coyoacán permanece”, expresó.