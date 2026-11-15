Buscan que conductores y pasajeros motos se retiren casco cuando ingresen a un establecimiento

Diputados buscan que los conductores y pasajeros de motocicletas sean identificables cuando accedan a un negocio

Ante el incremento de la inseguridad donde se ven involucrados motociclistas, el PVEM en la Cámara Diputados busca obligar a que las personas conductoras y pasajeras de motocicletas deberán retirarse obligatoriamente el casco de seguridad una vez que hayan descendido de la unidad e ingresen o permanezcan en un establecimiento, instalación o espacio de acceso público, a efecto de facilitar su identificación visual.

Sin embargo, se precisa que la medida no autorizará a particulares a retirar por la fuerza el casco de una persona ni realizar revisiones corporales o de pertenencias.

Datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México muestran que el 20 por ciento de los delitos cometidos en la capital son perpetrados por personas que utilizan motocicletas como medio para actuar y escapar.

Por su parte, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, organización dedicada al monitoreo delictivo, ha documentado igualmente reportes de asaltos, extorsión y robo a comercios cometidos por personas a bordo de motocicletas.

Por ello, el Secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, Jesús Martín Cuanalo Araujo impulsa reforma s a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para que la Federación, entidades federativas y municipios incluyan en sus reglamentos de tránsito esta medida.

No obstante, aclara que dicha obligación no será aplicable cuando permanezcan en la vía pública en actividades relacionadas con el estacionamiento, maniobra, revisión, mantenimiento, carga, descarga, auxilio o cualquier otra que no implique ingresar en un establecimiento, instalación o espacio de acceso público

En la exposición de motivos, el legislador explica que las motocicletas representan una alternativa de movilidad para millones de personas y son utilizadas tanto para el transporte particular como para actividades laborales, comerciales, de reparto y prestación de servicios.

Sin embargo, señala, la dificultad para identificar a quien mantiene el rostro cubierto con el casco dentro de un establecimiento no es un supuesto teórico, ya que existen casos documentados en los que agresores han ingresado a comercios con el rostro cubierto por un casco de motocicleta para intimidar o extorsionar a comerciantes, aprovechando que ello dificulta su identificación por cámaras de videovigilancia y testigos.

En este sentido, la iniciativa tiene como finalidad facilitar la identificación visual de las personas que, después de descender de una motocicleta, ingresen o permanezcan en establecimientos o espacios de acceso público.

Considera que la identificación visual puede resultar relevante para la seguridad de las personas, la prevención de conductas delictivas, respuesta ante emergencias, identificación de personas involucradas en hechos ilícitos, utilización de sistemas de videovigilancia y aportación de información útil a las autoridades competentes.

Agrega que las disposiciones reglamentarias deberán establecer excepciones cuando el uso del casco u otro elemento de protección resulte necesario por razones médicas, sanitarias, laborales, de seguridad, emergencia o cualquier otra circunstancia objetivamente justificada.