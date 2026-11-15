IECM fija requisitos para candidaturas sin partido en elecciones de 2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) estableció las reglas para la captación, revisión y validación de los apoyos ciudadanos que deberán presentar las personas interesadas en obtener una candidatura sin partido para el proceso electoral local 2026-2027.

El Consejo General del organismo aprobó los lineamientos que determinan los porcentajes de respaldo, los mecanismos para reunir las firmas y los procedimientos para verificar su autenticidad.

Según las disposiciones, quienes busquen una candidatura independiente a una diputación del Congreso capitalino deberán reunir firmas equivalentes a por lo menos 1 por ciento de la Lista Nominal de Electores del distrito correspondiente, con corte al 31 de agosto de 2026. Además, los apoyos tendrán que distribuirse en al menos 35 por ciento de las secciones electorales de esa demarcación.

Para las personas aspirantes a una alcaldía se aplicará el mismo porcentaje de respaldo, calculado sobre la Lista Nominal de la demarcación territorial, con una distribución mínima en 35 por ciento de las circunscripciones que la integran.

En el caso de la Diputación Migrante, el requisito será de 1 por ciento del listado de personas residentes en el extranjero que tengan a la Ciudad de México como entidad federativa de referencia, sin que sea necesario cumplir con una dispersión territorial.

La recolección de firmas se realizará mediante la aplicación móvil gratuita Apoyo Ciudadano-INE, cuyo uso será obligatorio y sustituirá las cédulas físicas. La herramienta contempla dos modalidades: una mediante auxiliares registrados por las personas aspirantes y otra denominada Mi Apoyo, que permitirá a la ciudadanía otorgar directamente su respaldo desde un teléfono móvil.

El IECM será responsable de capacitar a las personas aspirantes, registrarlas en el sistema y operar una Mesa de Control para revisar los datos y las imágenes de los apoyos recibidos, así como detectar posibles inconsistencias.

Por su parte, quienes busquen una candidatura deberán registrar a sus auxiliares y garantizar el cumplimiento de las disposiciones sobre protección de datos personales de las personas que otorguen su firma.

Los lineamientos también contemplan que las personas aspirantes puedan consultar, mediante el portal del sistema, los avances de la recolección, el número de respaldos obtenidos y la situación registral de cada uno. Sin embargo, estas cifras serán preliminares hasta que concluya la verificación de autenticidad.

Del mismo modo, podrán solicitar una garantía de audiencia cuando hayan alcanzado preliminarmente al menos 50 por ciento de las firmas requeridas, con el propósito de revisar los registros que no fueron contabilizados y presentar argumentos o elementos para que sean evaluados conforme a la normativa.

Una vez terminadas las etapas de captación y verificación, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización del IECM determinará si cada aspirante cumplió con el porcentaje de respaldo y la distribución territorial exigidos. Con base en esa revisión, elaborará el dictamen correspondiente.

El periodo para recabar las firmas de apoyo ciudadano comenzará el 15 de diciembre de 2026 y concluirá el 12 de febrero de 2027.