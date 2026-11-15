EdoMéx despliega vigilancia aérea y terrestre por el Buen Fin





El Gobierno del Estado de México desplegó un operativo de vigilancia aérea y terrestre en distintas regiones de la entidad con motivo del Buen Fin 2026, que contempla patrullajes en zonas comerciales, bancarias y de alta concentración de personas hasta el próximo 17 de noviembre.

La Secretaría de Seguridad estatal informó que el dispositivo incluye sobrevuelos de la aeronave Black Hawk XCPEM en el Valle de Toluca y la Zona Oriente, con dos recorridos diarios: uno de las 14:00 a las 15:30 horas y otro de las 20:30 a las 22:00 horas.

Las rutas fueron establecidas con base en los horarios de mayor afluencia de compradores y de incidencia delictiva. Además, el Grupo Relámpagos realiza vuelos de reconocimiento en coordinación con personal de seguridad en los municipios de Toluca, Metepec, Zinacantepec y San Mateo Atenco.

En tierra, el operativo contempla la participación de 2 mil 985 policías estatales, apoyados con 354 vehículos oficiales, 25 binomios caninos y 25 equinos, para realizar labores de vigilancia fija y móvil.

El despliegue abarca 541 centros y plazas comerciales, 4 mil 521 tiendas de autoservicio y departamentales, así como 399 mil 243 unidades económicas dedicadas al comercio al por menor.

Los elementos realizarán recorridos en plazas comerciales, zonas restauranteras, sucursales bancarias y cajeros automáticos, además de patrullajes preventivos en zonas habitacionales, espacios recreativos y principales tramos carreteros.

La estrategia también incluye el uso de cámaras de videovigilancia, alertas silenciosas del Código C5 y drones tácticos. Para las operaciones de comercio electrónico, la Policía Cibernética dará atención prioritaria a los reportes relacionados con posibles fraudes en línea.

La dependencia señaló que mantendrá activo su estado de fuerza y la coordinación de los recursos terrestres y aéreos durante el desarrollo de la jornada comercial.