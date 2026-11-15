Caso megafraude inmobiliario; sin demostrarse daño patrimonial: defensa

Trabajadores avanzan en la construcción de una obra

Tras más de dos años de proceso, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX negó la calidad de víctima al representante del fideicomiso maestro vinculado a un fondo de inversión canadiense que acusaba al desarrollador mexicano Federico Cerdas de presunto fraude millonario por la construcción de desarrollos inmobiliarios en la ciudad de México.

En septiembre de 2024, dicho representante presentó una denuncia por probable fraude millonario contra Cerdas, con quien participaba en la construcción de cinco desarrollos inmobiliarios en las alcaldías de Benito Juárez y Cuauhtémoc.

Se abrió la carpeta de investigación CI-FIEDF/T/UI-1 S/D/01272/09-2024 y con peritajes se analizó la estructura jurídica de las inversiones, el destino contractual de los recursos y las facultades legales de representación.

El denunciante cuestionaba el destino de más de 323 millones de pesos provenientes del fondo canadiense.

De acuerdo a la defensa del empresario inmobiliario, la Fiscalía revisó los contratos fiduciarios y encontró que el dinero sí siguió la ruta prevista: salió de un fideicomiso maestro hacia un fideicomiso de proyecto, justo lo que establecía la finalidad contractual de la inversión.

Es decir, no hubo un desvío, sino un traslado entre dos patrimonios distintos que estaba contemplado desde el inicio.

A partir de esa distinción—agregó--, la autoridad concluyó en un acuerdo fechado el 5 de octubre de 2026 que el fideicomiso maestro del fondo extranjero no demostró un daño patrimonial directo, por lo que su representante no podía ser reconocido como víctima u ofendido dentro del proceso.

La resolución, correspondiente a la carpeta de investigación CI-FIEDF/T/UI-1 S/D/01272/09-2024, analiza la estructura jurídica de las inversiones, el destino contractual de los recursos y las facultades legales para representar a los distintos patrimonios fiduciarios involucrados.

Durante 2026, la Fiscalía incorporó actuaciones periciales especializadas en arquitectura e ingeniería civil para evaluar el avance físico y el costo real de las obras correspondientes a cinco inmuebles.

Entre ellas se encuentra el dictamen ARQ/002075/2026-04, fechado el 7 de julio de 2026.

La intervención de especialistas resulta fundamental para analizar qué ocurrió con los recursos invertidos y distinguir entre transferencias financieras, adquisiciones inmobiliarias y ejecución material de construcciones.

Detalló que la existencia de movimientos bancarios no permite concluir, por sí sola, que los recursos hayan desaparecido o que se haya cometido un fraude: la existencia de inversiones materiales y aniquilan la narrativa de una desaparición de recursos.

La Defensa de Federico Cerdas aseveró que la denuncias penal que interpuso el fondo canadiense así como la suspensión de recursos a la que estaba comprometido no solo dificultó la operatividad del desarrollo sino que l deterioro la confianza de clientes y terceros durante el desarrollo del conflicto