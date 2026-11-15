¡Compras seguras! Janecarlo refuerza seguridad en mercados y plazas comerciales por El Buen Fin

Buen Fin en Gustavo A. Madero

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, puso en marcha un operativo especial de seguridad en mercados públicos, plazas y centros comerciales de la demarcación, con motivo de El Buen Fin, para proteger a las familias que acuden a realizar compras durante esta temporada de promociones.

El dispositivo cuenta con la participación de elementos de la Policía Auxiliar y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes realizan recorridos de vigilancia en los principales corredores comerciales y zonas con mayor concentración de consumidores, con el propósito de prevenir delitos y brindar protección a comerciantes y visitantes.

“Estamos reforzando la presencia policial en los mercados públicos y las plazas comerciales para que las familias puedan realizar sus compras con tranquilidad, en resguardo de la ciudadanía y de sus pertenencias. Queremos que este Buen Fin se desarrolle en un ambiente de seguridad y confianza para todas y todos”, señaló Janecarlo Lozano.

Para respaldar estas acciones, la alcaldía dispone de 112 patrullas que realizan recorridos permanentes por el territorio, además de un Centro de Inteligencia desde donde se monitorean en tiempo real 4 mil 500 cámaras de videovigilancia, herramienta que permite identificar situaciones de riesgo y coordinar la atención de emergencias.

A estos recursos se suman ocho drones de la Fuerza Centinela, que realizan labores de vigilancia aérea y amplían la supervisión en zonas con alta concentración de personas. Esta infraestructura tecnológica y operativa forma parte del despliegue especial para prevenir delitos y facilitar una respuesta ante cualquier eventualidad.

Refuerzan vigilancia

Entre los centros comerciales donde se reforzó la presencia policial se encuentran Plaza Puerta Aragón, Plaza Tepeyac, Parque Tepeyac, Patio Martín Carrera, Parque Lindavista, Encuentro Fortuna, Plaza Lindavista, Plaza Vista Norte y Plaza Torres Lindavista.

El operativo también contempla recorridos en los mercados públicos de las distintas colonias de Gustavo A. Madero, donde diariamente acuden cientos de familias para realizar sus compras.

El dispositivo permanecerá activo desde este viernes y hasta el próximo lunes, periodo en el que se prevé una mayor afluencia de consumidores por las ofertas y promociones de El Buen Fin.

Con este despliegue, el gobierno de Janecarlo Lozano busca mantener la vigilancia en los principales puntos comerciales de la demarcación y brindar condiciones de seguridad para que compradores y comerciantes puedan desarrollar sus actividades durante esta jornada.