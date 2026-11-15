Marcha de la Generación Z reúne a 120 personas y concluye sin incidentes en el Zócalo (Camila Ayala Benabib)





La Marcha de la Generación Z reunió aproximadamente a 120 personas este domingo en la Ciudad de México y concluyó con saldo blanco en el Zócalo capitalino, luego de partir del Monumento a la Revolución y avanzar por distintas vialidades del Centro Histórico.

Las secretarías de Gobierno (SECGOB) y de Seguridad Ciudadana (SSC) informaron que la movilización comenzó alrededor de las 11:00 horas sobre avenida de la República. El contingente continuó por avenida Juárez, se incorporó al Eje Central Lázaro Cárdenas y posteriormente avanzó por la calle 5 de Mayo hasta llegar a la Plaza de la Constitución.

A lo largo del recorrido, personal del Grupo de Diálogo y Convivencia de la SECGOB acompañó a los manifestantes con el propósito de mantener comunicación con ellos y prevenir posibles situaciones de conflicto.

El grupo estuvo integrado por funcionarios de la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno; la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública; el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Por su parte, elementos de la SSC, mediante personal de Control de Tránsito, realizaron cortes viales y ajustes a la circulación para facilitar el desplazamiento de los participantes y reducir las afectaciones a la movilidad en las zonas por donde avanzó la marcha.

También participó el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), cuyos integrantes brindaron acompañamiento durante la movilización para proporcionar atención médica en caso de que alguna persona lo requiriera.

Al término de la marcha, las autoridades capitalinas reportaron que no se registraron incidentes y que la concentración concluyó sin contratiempos.

La SECGOB y la SSC señalaron que el acompañamiento institucional tuvo como finalidad facilitar el desarrollo de la manifestación mediante el diálogo, además de procurar condiciones de seguridad tanto para los participantes como para las personas que transitaban por las vialidades del recorrido.