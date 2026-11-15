Ruta del Maíz: Amplían rutas de RTP hacia pueblos originarios de Tlalpan





El Gobierno de la Ciudad de México anunció el fortalecimiento del transporte público en San Miguel Topilejo, Tlalpan, con la puesta en marcha de la denominada Ruta del Maíz, un servicio de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que busca reducir de hora y media a entre 10 y 15 minutos los intervalos entre autobuses, además de ampliar la conexión con Ciudad Universitaria, el Estadio Azteca, Xochimilco y la estación La Joya del Metrobús.

Esta medida forma parte de una estrategia para mejorar la movilidad en los pueblos originarios y las zonas periféricas de la capital, donde los habitantes enfrentan largos tiempos de traslado para acudir a sus centros de trabajo, escuelas y otros puntos de la ciudad, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada al dar el banderazo de salida.

La mandataria también anunció una inversión de 2 mil millones de pesos para adquirir casi 400 autobuses eléctricos de RTP. Los recursos provienen del fideicomiso integrado con los ingresos del programa de Licencia Permanente, cuyos fondos serán destinados a proyectos de electromovilidad.

Ruta del Maíz: Amplían rutas de RTP hacia pueblos originarios de Tlalpan

Aunque las unidades eléctricas cuestan casi el doble que los autobuses convencionales, su administración busca renovar el transporte público con vehículos que reduzcan las emisiones contaminantes.

“Estamos destinando 2 mil millones de pesos para comprar casi 400 autobuses eléctricos de RTP”, señaló.

La Ruta del Maíz representa, dijo, una primera etapa de atención a las necesidades de movilidad de Topilejo, donde durante una visita del programa Casa por Casa los habitantes solicitaron incrementar la frecuencia de los autobuses, debido a que podían esperar más de una hora para abordar una unidad.

La jefa de Gobierno afirmó que, a partir de esa petición, instruyó a RTP a fortalecer el servicio para alcanzar intervalos de 10 minutos, aunque el director del organismo, Daniel Arcos Rodríguez, precisó que la frecuencia prevista será de entre 10 y 15 minutos.

Ruta del Maíz: Amplían rutas de RTP hacia pueblos originarios de Tlalpan

El servicio contempla conexiones de Topilejo con Ciudad Universitaria, el Estadio Azteca, Xochimilco y La Joya. También se comprometió a reforzar la ruta de Loloigque hacia Ciudad Universitaria y revisar la posibilidad de ampliar algunos recorridos hasta el Centro de la capital.

Las unidades operarán desde las 4:30 de la mañana hasta la medianoche, de acuerdo con la información proporcionada por RTP. La tarifa será de cuatro pesos.

Pendiente, resolver la conexión con la autopista

Clara Brugada reconoció que el incremento de autobuses no resuelve por completo los problemas de movilidad de Topilejo, particularmente el congestionamiento vehicular y las dificultades para incorporarse a las vías de comunicación de la zona.

Por ello, instruyó a las secretarías de Movilidad y de Obras y Servicios, así como a la alcaldía de Tlalpan, a presentar alternativas técnicas para mejorar las conexiones del pueblo, entre ellas una posible salida hacia la autopista.

“Vamos a resolver el problema de movilidad de Topilejo con los recursos necesarios para que no tardemos tanto en el transporte”, afirmó.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, explicó que ya se trabaja en un plan integral que involucra a distintas dependencias capitalinas y al gobierno federal, debido a que parte de las complicaciones viales se relacionan con la carretera de cuota.

El funcionario señaló que todavía hacen falta conexiones y adecuaciones en los caminos para facilitar el tránsito de vehículos particulares y unidades de transporte público. También mencionó que se requiere la colaboración de los habitantes para retirar vehículos que permanecen estacionados en algunas avenidas y dificultan la circulación.

Clara Brugada pidió conformar una comisión vecinal de transporte para supervisar que se respeten los horarios y las frecuencias anunciadas. La intención, dijo, es evitar que el servicio pierda continuidad después de su puesta en marcha.

El director de RTP, Daniel Arcos, detalló que los autobuses tienen 10.8 metros de longitud, espacios para sillas de ruedas, asientos preferenciales y mecanismos para facilitar el acceso de personas adultas mayores, niñas y niños.

También cuentan con cámaras de videovigilancia y un sistema de monitoreo que permitirá conocer en tiempo real la ubicación de las unidades, sus distancias y los tiempos entre recorridos.

Repavimentarán 93 kilómetros en pueblos del sur

También se anunció el inicio de un programa de reencarpetado de 21 vialidades en el sur de la ciudad, que beneficiará principalmente a 27 pueblos originarios y 55 colonias, con una intervención de 93 kilómetros y aproximadamente 900 mil metros cuadrados de superficie.

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, indicó que los trabajos comenzarán durante la primera semana de diciembre y abarcarán zonas de Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac y Cuajimalpa.

En Tlalpan se intervendrán alrededor de 26 kilómetros, incluidos tramos del Circuito Ajusco, la carretera Picacho-Ajusco, la carretera Libre a Cuernavaca y las conexiones entre Topilejo y Xochimilco.

El funcionario aclaró que no se tratará de un programa de bacheo, sino de reencarpetado, mediante trenes de pavimentación que retirarán las superficies dañadas para colocar nuevas carpetas asfálticas.

Clara Brugada recordó que entre 2025 y 2026 su administración repavimentó 250 kilómetros de vialidades, con una inversión de 2 mil 300 millones de pesos.

Además, informó que RTP cuenta actualmente con 900 autobuses en funcionamiento, 30 por ciento más que al inicio de su administración, resultado de trabajos de mantenimiento a unidades que permanecían fuera de servicio.

En materia de transporte concesionado, García Nieto informó que este año se dispone de cerca de 500 millones de pesos para sustituir microbuses y taxis antiguos.

Detalló que los apoyos pueden acercarse a 300 mil pesos por taxi eléctrico y a casi dos millones de pesos para grupos de concesionarios que se organicen para adquirir autobuses eléctricos o trolebuses.

La Ruta del Maíz fue presentada también como parte de las acciones de atención a los pueblos originarios de Tlalpan, en el marco de la inauguración de la Utopía del Maíz, espacio de 43 mil metros cuadrados destinado a actividades deportivas, culturales y de cuidados.

La alcaldesa Gabriela Osorio señaló que el fortalecimiento del transporte respondía a una demanda histórica de comunidades como Topilejo y Parres.