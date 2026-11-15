Morena ajustará Ley de Rentas Justas; incorporará demandas de inquilinos

Morena modificará iniciativa de Ley de Rentas Justas

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México promoverá modificaciones a la iniciativa de Ley de Rentas Justas —presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada— para incorporar demandas planteadas por inquilinos y colectivos durante las mesas de diálogo realizadas en las instalaciones del recinto legislativo y en las alcaldías.

El diputado Ángel Tamariz, vocero de Morena, informó que entre los ajustes que propondrán a las comisiones legislativas se encuentra mantener la posibilidad de que los arrendatarios depositen ante un juez el monto de la renta sin incremento cuando el propietario pretenda aplicar un aumento por encima de la inflación.

“Como grupo parlamentario de Morena vamos a ir mandando ya algunas propuestas a las comisiones para que se modifique la iniciativa”, señaló.

Otro de los cambios que impulsarán es conservar el derecho de los inquilinos cumplidos a prorrogar su contrato de arrendamiento por un año más, cuando así lo decidan, con el propósito de evitar la incertidumbre sobre la permanencia en sus viviendas.

Tamariz sostuvo que las propuestas derivan de las inquietudes recogidas durante los encuentros con ciudadanos y organizaciones, por lo que serán incorporadas al proceso legislativo de la iniciativa impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Suman más de 90 módulos itinerantes para respaldar la Ley

El presidente de Morena en la Ciudad de México, Paulo García, informó que la campaña #NadieSinTecho, con la que buscan reunir respaldo ciudadano a la legislación, cuenta con más de 90 módulos itinerantes instalados en las alcaldías y ha distribuido 12 mil 230 formularios para recabar firmas.

El dirigente partidista indicó que la campaña pretende sumar a ciudadanos al respaldo de la iniciativa, ante lo que consideró necesario establecer mecanismos para proteger a los arrendatarios frente a los abusos del mercado inmobiliario.

“Así estamos construyendo la unidad en torno al proyecto de ciudad, y permeará en todas las alcaldías”, dijo.