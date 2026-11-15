Iztacalco interviene 24 kilómetros de vialidades con 22 Caminos de Paz

La alcaldía Iztacalco ha intervenido más de 24 kilómetros de vialidades mediante la puesta en marcha de 22 Caminos de Paz, en los que se han instalado mil 378 luminarias tipo vela y realizado trabajos de rehabilitación urbana en distintas colonias de la demarcación.

El programa, encabezado por la alcaldesa Lourdes Paz contempla acciones de mejoramiento de calles y espacios públicos, entre ellas bacheo, reencarpetado, construcción y rehabilitación de banquetas, balizamiento, desazolve, mantenimiento de la red pluvial y poda de árboles.

Los trabajos se han extendido a las colonias Ramos Millán, Agrícola Oriental, Agrícola Pantitlán, Cuchilla Ramos Millán, Ex Ejidos de la Magdalena Mixiuhca, Reforma Iztaccíhuatl, Militar Marte y Barrio Los Reyes, con intervenciones en diferentes tramos de sus vialidades.

Iztacalco interviene 24 kilómetros de vialidades con 22 Caminos de Paz

El primer Camino de Paz fue entregado el 20 de agosto en la colonia Ramos Millán, con un recorrido de mil 206 metros, desde Sur 185 hasta avenida 5, atravesando Circuito Interior. En ese tramo se colocaron 64 luminarias tipo vela de 90 watts y se realizaron labores de poda, bacheo, balizamiento, reencarpetado y limpieza.

También se llevaron a cabo trabajos de desazolve en más de 900 metros lineales, como parte del mantenimiento de la infraestructura hidráulica de la zona.

Posteriormente, el programa llegó a la Agrícola Oriental, donde se intervinieron distintos segmentos de las calles Oriente 237, Oriente 245, Oriente 253 y Oriente 257. En Cuchilla Ramos Millán y Ex Ejidos de la Magdalena Mixiuhca se realizaron trabajos de rehabilitación de banquetas, mejoramiento de vialidades y mantenimiento de la infraestructura pluvial.

En tanto, en las colonias Reforma Iztaccíhuatl y Militar Marte las labores incluyeron la intervención de la calle Playa Encantada, mientras que en Agrícola Pantitlán se efectuaron trabajos de iluminación y recuperación de espacios públicos.

Los Caminos de Paz buscan mejorar las condiciones de movilidad y seguridad en las calles, además de facilitar el tránsito peatonal mediante la rehabilitación de banquetas y la recuperación de espacios que anteriormente presentaban dificultades para su uso.

Lourdes Paz ha señalado que el programa forma parte de una estrategia de atención territorial a las necesidades de las comunidades, mediante recorridos y contacto con habitantes de las distintas colonias.