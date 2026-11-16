Disminuye 16% el promedio diario de homicidios en la Zona Oriente del Edoméx

El promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 16 por ciento en los 15 municipios que conforman el Mando Unificado de la Zona Oriente del Estado de México, durante los primeros 15 días de noviembre, respecto al mismo periodo de octubre.

Los resultados fueron presentados durante la sesión 216 de la Mesa de Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez en Palacio de Gobierno, en Toluca, donde el coordinador del Mando Unificado de la Zona Oriente, el general Conrado Bruno Pérez Esparza, expuso el balance de la estrategia de seguridad implementada en la región.

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal señaló que se mantiene la coordinación entre las instituciones de seguridad para dar continuidad a la tendencia a la baja en los delitos de alto impacto.

“Seguimos fortaleciendo la coordinación entre instituciones para mantener esta tendencia y avanzar en la construcción de paz y seguridad en la Zona Oriente del Estado de México”, expresó.

El Mando Unificado comprende los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Texcoco, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

El balance presentado corresponde a la comparación de dos periodos de 15 días y se refiere específicamente al promedio diario de homicidios dolosos en los municipios incluidos en el esquema de coordinación.