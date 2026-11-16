Cerca de 240 mil pesos obtuvo Edgar Mendieta, líder del Movimiento Plural de Comerciantes, con la venta de espacios para la Romería Navideña y de Reyes del Mercado Público 30, Portales Zona, en Benito Juárez.

Comerciantes lo señalan por vender 15 puestos a personas ajenas al mercado, a cambio de 16 mil pesos cada uno, pese a que la asignación correspondía a la autoridad y los locatarios acreditados recibieron permisos gratuitos.

La operación quedó al descubierto durante la instalación, cuando comerciantes autorizados encontraron estructuras en los lugares que les habían asignado y las retiraron para recuperar sus espacios.

Benito Juárez La venta de espacios para la Romería Navideña y de Reyes del Mercado Público 30.

Una resolución oficial demuestra que la alcaldía negó permisos a quienes no acreditaron la titularidad de los locales. En el oficio DGJG​NU/DG/17707/2026, del 26 de octubre, el director de Gobierno, José Antonio Castro Lorenzo, notificó a Rogelio Sotres Peña la improcedencia de su solicitud para realizar actividades comerciales en romerías, respecto del local 501 de Portales Zona.

La respuesta, relativa al folio 0162, establece que al presentar la petición, el 8 de octubre, Sotres Peña no aparecía como titular de la Cédula de Empadronamiento, por lo que no acreditó la calidad jurídica necesaria para obtener el permiso. El documento aclara que solicitarlo no otorga la titularidad ni sustituye su reconocimiento administrativo.

Oficial. La alcaldía negó permisos a quienes no demostraron la titularidad de los locales.

El 14 de noviembre, durante el sembrado de puestos, personal de la Unidad Departamental de Mercados y Tianguis delimitó los espacios conforme a los permisos, la disponibilidad, los accesos y las rutas de evacuación.

Tras el retiro de las estructuras adicionales, Mendieta acusó de corrupción a la alcaldía Benito Juárez, aunque los locatarios cuestionan que cobrara por lugares que no tenía facultades para asignar.