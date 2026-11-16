Ecatepec iniciará 52 kilómetros de Senderos Seguros

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, anunció el inicio de los trabajos para construir 52 kilómetros de Senderos Seguros en el municipio, además de informar que su administración ha rehabilitado 46 súper postes de alumbrado público ubicados en avenidas principales.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la presidenta municipal señaló que las obras de Senderos Seguros se realizarán con el respaldo de los gobiernos federal y del Estado de México, encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum y por la gobernadora Delfina Gómez, respectivamente.

Cisneros Coss indicó que las intervenciones en materia de alumbrado público también registran avances, pues aseguró que ya fueron reparados 46 súper postes, que muchos de los habitantes desconocían, mientras continúan los trabajos en los que todavía requieren mantenimiento.

La edil sostuvo que estas acciones buscan mejorar los servicios públicos y las condiciones de movilidad para los habitantes de Ecatepec.

En su mensaje, también reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum por su participación en la gira internacional que realiza en China y destacó su papel en el ámbito internacional.

Finalmente, afirmó que su gobierno mantendrá las jornadas de trabajo y las reuniones comunitarias para atender las necesidades de las distintas colonias del municipio.