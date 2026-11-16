Edoméx reporta 308 mil nuevos empleos durante gobierno de Delfina Gómez

El Estado de México acumuló 308 mil 135 nuevos puestos de trabajo entre septiembre de 2023 y octubre de 2026, con lo que concentró 28.2 por ciento del millón 91 mil 478 empleos generados en el país durante ese periodo, informó la Secretaría de Desarrollo Económico estatal.

La entidad ocupó el primer lugar nacional en creación de empleo durante los primeros diez meses de 2026, con 82 mil 406 nuevos puestos de trabajo.

En el mismo periodo de referencia, de septiembre de 2023 a octubre de 2026, el Gobierno mexiquense registró 79 anuncios de inversión nacional y extranjera por un monto superior a 329 mil 900 millones de pesos.

Destacan los proyectos de inversión anunciados durante el último añode Nestlé, por 455 millones de dólares; Bajaj Motodrive, con 145 millones de dólares; Unilever, por 9 mil 400 millones de pesos, y Walmart, con más de 4 mil millones de pesos.

También figuran inversiones de Procter & Gamble (P&G), por más de 2 mil millones de pesos, y Döhler, por más de mil 200 millones de pesos. Los recursos están destinados a la ampliación de operaciones y al desarrollo de infraestructura productiva y logística.

La Secretaría de Desarrollo Económico atribuyó los resultados a la estrategia estatal de atracción de capital nacional y extranjero, así como a la simplificación de trámites y el acompañamiento a empresas para facilitar la instalación y expansión de proyectos productivos.

Las cifras corresponden al periodo de la administración de Delfina Gómez, quien asumió la gubernatura en septiembre de 2023.