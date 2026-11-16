Propietarias y representantes de Plaza Distrito Pedregal denuncian hostigamiento por parte de la Alcaldía Álvaro Obregon

Plaza Distrito Pedregal denuncian hostigamiento por parte de la Alcaldía Álvaro Obregon

La propietaria de Plaza Distrito Pedregal “The Lifestyle”, Laura Carrasco, y los representantes de los negocios del complejo comercial denunciaron presuntos actos de hostigamiento por parte de la administración de la alcaldía Álvaro Obregón, encabezada por Javier López Casarín, tras las clausuras de establecimientos mercantiles.

Durante un pronunciamiento ante medios de comunicación, expusieron las afectaciones económicas y laborales derivadas del conflicto, además de solicitar la intervención de autoridades capitalinas para establecer mesas de diálogo que permitan resolver la situación.

La propietaria de la plaza aseguró que las clausuras han afectado más de 400 empleos directos y a más de mil personas que dependían de esos ingresos. También estimó que las pérdidas económicas de cinco restaurantes establecidos legalmente en el complejo superan los 20 millones de pesos, sin considerar los kioscos que, señaló, fueron destruidos recientemente.

Carrasco afirmó que, como mujer empresaria y adulta mayor, ha enfrentado situaciones de violencia y hostigamiento, por lo que cuenta con medidas de protección. Asimismo, agradeció el respaldo de organizaciones feministas y vecinas que han acompañado su denuncia.

Ante esta situación, pidió la intervención de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y del secretario de Gobierno, César Cravioto, para facilitar una mesa de negociación con la alcaldía. Aseguró que está dispuesta a alcanzar acuerdos, pero rechazó cualquier intento de despojo y pidió que cesen las amenazas y acciones de hostigamiento.

Abogado acusa clausuras reiteradas y desacato de resoluciones

Por su parte, el abogado de la plaza, Ricardo Urdapilleta, sostuvo que el inmueble opera desde 2019 y cuenta con documentos y autorizaciones que, afirmó, respaldan la propiedad del terreno y el funcionamiento de los establecimientos comerciales.

Señaló que desde finales de junio la plaza ha sido objeto de más de 10 verificaciones y clausuras en menos de cinco meses. De acuerdo con su versión, las inspecciones no encontraron irregularidades distintas a las observaciones de la alcaldía sobre los permisos, cuya vigencia y legalidad, aseguró, han sido acreditadas ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

Urdapilleta indicó que el tribunal ha ordenado retirar los sellos de clausura en los procedimientos promovidos por la plaza, por lo que acusó a funcionarios de la alcaldía de incumplir las resoluciones. También informó que presentaron denuncias ante el Órgano Interno de Control contra integrantes de la administración, incluido el alcalde.

El abogado rechazó los señalamientos públicos contra los propietarios y los negocios, y afirmó que él y sus representados han recibido amenazas, difamaciones e intimidaciones. Finalmente, pidió la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para garantizar su seguridad y establecer mesas de trabajo que permitan resolver el conflicto.

Representantes de negocios rechaza acusaciones y pide intervención de Morena

José Alcaraz, quien se presentó como vocero y representante de los negocios de Plaza Distrito Pedregal, rechazó los señalamientos públicos sobre presuntos delitos cometidos por los propietarios y los establecimientos. Afirmó que no han despojado a nadie, falsificado documentos ni utilizado a personas para ejercer actos de violencia. También aseguró que ha recibido amenazas, entre ellas el hackeo de sus redes sociales y advertencias sobre posibles privaciones de la libertad.

Alcaraz, quien se identificó como abogado y fundador del movimiento de la Cuarta Transformación, sostuvo que el conflicto comenzó por las acciones de la alcaldía y acusó a su titular de descalificarlo por defender la propiedad privada del inmueble ubicado en Boulevard de la Luz 270 y la documentación que, dijo, acredita el funcionamiento legal de los negocios. Aseguró que durante las diligencias de la demarcación no han actuado con violencia y que, por el contrario, han sido agredidos.

El vocero también hizo un llamado a las dirigencias nacional y capitalina de Morena para que intervengan ante las acciones del alcalde Javier López Casarín. Consideró que la actuación de autoridades que, desde su perspectiva, incumplen los principios del movimiento afecta la confianza ciudadana y pidió que se respete el Estado de derecho.

Asimismo, solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que garanticen la seguridad de los propietarios, sus representantes y sus familias. Alcaraz afirmó que temen posibles detenciones ilegales y acusó al alcalde de pretender utilizar a la policía y a la Fiscalía de Álvaro Obregón para colocarles elementos que pudieran derivar en su detención; estas afirmaciones fueron expuestas como parte de sus denuncias.

Finalmente, pidió a las autoridades de la Ciudad de México y de la alcaldía establecer mesas de trabajo y mecanismos de concertación política para atender el conflicto. Señaló que más de 370 familias llevan más de cuatro meses afectadas por las acciones de la demarcación y aseguró que continuarán impulsando las denuncias legales correspondientes.