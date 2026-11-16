Explosión por acumulación de gas en vivienda en MH deja 4 lesionados y un muerto

Accidente Explosión por acumulación de gas. (Especial)

Una explosión por acumulación de gas en una vivienda de la calle Lago Peypus, de la colonia Anáhuac Lago Norte, dejó como saldo cuatro personas lesionadas y una persona fallecida.

La persona que perdió la vida es una mujer de la tercera edad, que quedó atrapada tras la explosión. Y entre los lesionados se encuentra un bebé.

El director de los Bomberos de la Ciudad de México, jefe Vulcano Cova, informó que fueron rescatadas siete personas, seis adultos y un menor. Asimismo, confirmó que una persona perdió la vida en el derrumbe.

Al lugar ingresó nuestra célula de búsqueda y reiteró que no hay más personas atrapadas bajo la estructura colapsada.

Como medida preventiva, fueron evacuadas 40 personas de las viviendas aledañas. Además, fueron retirados 13 cilindros de gas LP para evitar riesgos.

En coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) del Gobierno de la Ciudad de México y los cuerpos de emergencia de la alcaldía Miguel Hidalgo, trabajaron en la atención del siniestro, registrado alrededor de las 8:20 horas.

Al recorrer la zona, el alcalde Mauricio Tabe informó que cuatro viviendas resultaron afectadas, una de ellas con daños estructurales severos, prácticamente colapsada. Por ello, unidades caninas realizaron labores de búsqueda entre los escombros para descartar la presencia de más personas lesionadas o atrapadas.

Explicó que, desde los primeros minutos, los cuerpos de emergencia acudieron al lugar para atender la situación y retirar los cilindros de gas que aún se encontraban en la zona, a fin de evitar mayores riesgos para las familias y los equipos de rescate.

El alcalde señaló que, además de las labores de emergencia, la prioridad es garantizar la seguridad y brindar atención integral a las familias afectadas, quienes no podrán regresar a sus viviendas hasta que se realicen las revisiones correspondientes y se descarte cualquier riesgo.

En este sentido, indicó que en coordinación con el Gobierno de la CDMX se les proporcionará alojamiento temporal y alimentación a las personas que lo requieran, además de mantener un acompañamiento cercano durante la atención de esta contingencia.

“Vamos a estar cerca de nuestras vecinas y vecinos, acompañándolos en este momento tan difícil y brindándoles la tranquilidad y seguridad que necesitan. Todas las autoridades estamos trabajando de manera coordinada y nuestra prioridad es proteger la vida y la integridad de las personas”, afirmó.