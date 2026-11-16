IECM destruirá boletas y documentación de consultas ciudadanas de 2026 y 2027

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó la destrucción de las boletas y demás documentación utilizada y sobrante de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y de las Consultas de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

El procedimiento está previsto para la primera quincena de diciembre y contempla el traslado de los materiales a un centro de acopio de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), donde serán entregados para su reciclaje y aprovechamiento en la producción e impresión de libros de texto gratuitos y otros materiales educativos.

La documentación que será destruida incluye las boletas utilizadas y sobrantes, incluidas las correspondientes al voto anticipado, actas, documentos auxiliares, actas de escrutinio y cómputo generadas mediante el Sistema Electrónico por Internet (SEI), así como los listados de claves de elector de las personas que emitieron su voto u opinión por internet.

El IECM informó que reservará una muestra de boletas para elaborar un estudio sobre el voto nulo registrado en estos ejercicios de participación ciudadana. Una vez concluido el análisis, también serán incorporadas al proceso de destrucción de la documentación electoral correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

Para llevar a cabo el procedimiento, el Instituto suscribirá un convenio de donación con la CONALITEG, en el marco del programa “Recicla para Leer”, que promueve el aprovechamiento de papel mediante su reciclaje.

El traslado al centro de acopio contará con el acompañamiento de personal de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística y de la Oficialía Electoral, con el propósito de garantizar la cadena de custodia de los materiales.

En la misma sesión, el Consejo General aprobó la desactivación y confinamiento del líquido indeleble empleado durante la elección y las consultas, debido a que tiene una vida útil de ocho meses.

Con estas determinaciones, el organismo electoral estableció los procedimientos para la disposición final tanto de la documentación utilizada en los mecanismos de participación ciudadana como del material químico empleado durante las jornadas.