Vuelos entre México y EU recuperan regularidad, informa Rosa Icela

Archivo (Redes sociales)

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió el informe oficial sobre las afectaciones que provocaron en México las fallas registradas en el sistema de control aéreo de Estados Unidos, luego de que durante tres días se acumularan cancelaciones y retrasos en vuelos entre ambos países.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que las operaciones comenzaron a recuperar su regularidad desde el domingo y que, durante las primeras horas de este 16 de noviembre, la mayoría de los vuelos ya funcionaba nuevamente conforme a sus itinerarios.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la funcionaria señaló que el gobierno federal ya cuenta con el reporte sobre las repercusiones que tuvo la contingencia en el transporte aéreo mexicano, particularmente en los tiempos de salida y llegada de los pasajeros.

“En México ya se están regularizando. Hemos recibido el informe oficial. Claro que hubo afectaciones sobre los retrasos, las demoras a los propios pasajeros, ya se ha ofrecido disculpas por parte de las líneas aéreas”, declaró.

Precisó que la normalización comenzó desde el día anterior y continuó durante las primeras horas del lunes, por lo que la mayor parte de los servicios había recuperado sus operaciones habituales.

Las afectaciones se originaron el viernes 13 de noviembre, cuando problemas en la infraestructura de comunicación utilizada por las autoridades aeronáuticas estadounidenses alteraron el funcionamiento de los sistemas de control aéreo y repercutieron en distintos itinerarios.

De acuerdo con los registros de FlightAware, las interrupciones acumularon más de 5 mil 200 vuelos afectados en Estados Unidos, entre servicios cancelados y operaciones que registraron demoras.

Fallas en infraestructura de control aéreo

El impacto de la contingencia se reflejó particularmente durante el domingo, cuando se contabilizaron más de mil 600 cancelaciones de vuelos en territorio estadounidense y alrededor de 3 mil 600 operaciones con retrasos.

El origen del problema estuvo relacionado con equipos de comunicación e infraestructura que se encontraban en proceso de modernización. Los trabajos afectaron las señales de radar y las redes de los centros de control de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Las fallas en esos sistemas repercutieron en la programación de vuelos y provocaron complicaciones para los pasajeros, incluidos quienes tenían conexiones o itinerarios entre México y Estados Unidos.

Ante esta situación, las aerolíneas ofrecieron disculpas a los usuarios por las demoras registradas. La titular de Gobernación reconoció que sí hubo afectaciones en el servicio, aunque destacó que el restablecimiento de las operaciones ya se observaba desde el domingo.

El informe recibido por el gobierno mexicano permitió conocer el alcance de los problemas en los vuelos nacionales relacionados con las interrupciones del sistema estadounidense, mientras que, al inicio de este lunes, la mayoría de las operaciones ya se había regularizado.