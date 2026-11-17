La alcaldía Gustavo A. Madero inició trabajos de reencarpetado en avenida Fortuna, donde realiza una intervención en la carpeta asfáltica para mejorar las condiciones de la vialidad.
A través de sus canales oficiales, la demarcación informó sobre las labores, aunque no detalló la longitud del tramo intervenido, el presupuesto destinado a la obra ni la fecha prevista para su conclusión.
La intervención forma parte de las acciones de mantenimiento de calles y avenidas que realiza el gobierno local, con el objetivo de atender el estado de la infraestructura vial y mejorar las condiciones de tránsito en la zona.
La alcaldía señaló que continuará destinando recursos al mejoramiento de las vialidades de Gustavo A. Madero.