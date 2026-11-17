Inician trabajos de reencarpetado en avenida Fortuna, en Gustavo A. Madero

La alcaldía Gustavo A. Madero inició trabajos de reencarpetado en avenida Fortuna, donde realiza una intervención en la carpeta asfáltica para mejorar las condiciones de la vialidad.

A través de sus canales oficiales, la demarcación informó sobre las labores, aunque no detalló la longitud del tramo intervenido, el presupuesto destinado a la obra ni la fecha prevista para su conclusión.

La intervención forma parte de las acciones de mantenimiento de calles y avenidas que realiza el gobierno local, con el objetivo de atender el estado de la infraestructura vial y mejorar las condiciones de tránsito en la zona.

La alcaldía señaló que continuará destinando recursos al mejoramiento de las vialidades de Gustavo A. Madero.