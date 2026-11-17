Alcaldesa de Azcapotzalco solicita 11.6% más de presupuesto para 2027

La Alcaldía Azcapotzalco solicitó un presupuesto de 2 mil 957.88 millones de pesos para 2027, lo que representa un incremento de 11.6 por ciento respecto a los 2 mil 648.84 millones que recibió este año. Sin embargo, durante la revisión de sus requerimientos financieros en el Congreso capitalino, legisladores señalaron pendientes en servicios urbanos, particularmente en la atención de fugas de agua y el mantenimiento de vialidades.

Durante la mesa de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, la alcaldesa Nancy Marlene Núñez Reséndiz expuso los avances de su administración y los requerimientos económicos para el próximo año.

Pese a los resultados, las distintas fuerzas políticas pusieron sobre la mesa problemas que aún enfrentan los habitantes de esa demarcación, la atención de fugas de agua, el mantenimiento de vialidades y el fortalecimiento de los servicios urbanos fueron algunos de los pendientes señalados; también advirtieron un déficit de 11 millones de pesos en el Capítulo 1000, correspondiente a servicios personales

La diputada del PAN Claudia Pérez Romero señaló que, de acuerdo con el informe, entre octubre de 2025 y abril de 2026 se reportaron cinco mil 925 fugas de agua en la demarcación, de las cuales dos mil 635 continuaban pendientes de atención.

El priista Omar García cuestionó la reducción de recursos para bacheo, pavimentación y reencarpetamiento, pese al incremento de solicitudes ciudadanas en estos rubros; también pidió conocer cuántas obras de inversión pública están concluidas y cuáles presentan retrasos.

Por Movimiento Ciudadano, Luisa Fernanda Ledesma Alpízar solicitó mayor transparencia sobre el gasto ejercido durante 2026 y las inversiones destinadas a pavimentación, recolección de residuos, alumbrado y mantenimiento urbano.

A estos señalamientos se sumó el diputado Alejandro Carbajal, de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, quien advirtió sobre un déficit de 11 millones de pesos en el Capítulo 1000 dentro de la proyección presupuestal para 2027, por lo que pidió corregir la diferencia para evitar afectaciones en otros programas de la alcaldía.

Por su parte, la alcaldesa Nancy Núñez defendió el ejercicio de los recursos de su administración y destacó avances en atención ciudadana, seguridad, deporte y cultura.

Aseguró que su gobierno ha privilegiado la austeridad y la adquisición de maquinaria para agilizar los trabajos de bacheo y poda, en contraste con la administración anterior, de Margarita Saldaña, a la que reprochó haber destinado recursos a la compra de vehículos para funcionarios.