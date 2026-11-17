Metro

El Metro de la Ciudad de México registró 118 millones 375 mil 380 viajes durante octubre de 2026, con un promedio de aproximadamente 3.8 millones de traslados diarios en sus 12 líneas, de acuerdo con cifras del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

La cifra representa un incremento de 2.43% respecto al mismo mes de 2025, cuando se contabilizaron 115 millones 572 mil 139 viajes. La diferencia equivale a 2 millones 803 mil 241 traslados adicionales.

El crecimiento es mayor si se compara con octubre de 2024, cuando la red registró 109 millones 754 mil 842 viajes. En dos años, la afluencia aumentó 7.85%, es decir, alrededor de 8.6 millones de viajes más.

Por líneas, la mayor demanda se concentró en la Línea 2, que conecta Tasqueña con Cuatro Caminos, con 19 millones 392 mil 224 viajes durante el mes. Esta cifra representa aproximadamente 16.4% del total de la red, por lo que casi uno de cada seis traslados se realizó en este recorrido.

En segundo lugar se ubicó la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, con 15 millones 837 mil 139 viajes, seguida de la Línea 1, que conecta Pantitlán con Observatorio, con 15 millones 485 mil 258.

En conjunto, estas tres rutas sumaron 50 millones 714 mil 621 viajes, equivalentes a 42.8% de la afluencia total del Metro durante octubre. Esto significa que más de cuatro de cada diez traslados se concentraron en estos corredores.

Recomendaciones para viajar en horas de mayor demanda

Ante la cantidad de personas que utilizan diariamente este medio de transporte, el STC recuerda a los usuarios la importancia de seguir las medidas de seguridad, particularmente durante los horarios de mayor afluencia.

Entre sus recomendaciones se encuentra permitir el libre cierre de las puertas de los trenes, evitar obstruirlas al ingresar o salir de los vagones y atender las indicaciones del personal del Metro.

También se pide sujetar adecuadamente las pertenencias para evitar que caigan a las vías, una situación que puede provocar retrasos en el servicio mientras se realizan las maniobras para recuperarlas.