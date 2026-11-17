CDMX amplía plazo para registro de vehículos eléctricos personales; hay 13 mil inscritos (Camila Ayala Benabib)





El Gobierno de la Ciudad de México amplió el plazo para el registro y emplacamiento de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), por lo que se pospondrá la entrada en vigor de la revisión del padrón que estaba prevista para el 20 de noviembre.

Así lo informó la jefa de Gobierno Clara Brugada, quien agregó que hasta ahora, 13 mil usuarios han completado su inscripción.

La regulación, que comenzó a implementarse en julio de este año, contempla la incorporación de scooters, bicicletas eléctricas y otros vehículos que, por sus características técnicas, superan los 25 kilómetros por hora y cuentan con motores de entre 250 watts y un kilowatt de potencia.

Sus propietarios deben realizar el trámite de control vehicular ante la Secretaría de Movilidad (Semovi), obtener placas y tarjeta de circulación, así como contar con una licencia de conducir correspondiente.

Al respecto, Brugada informó que se decidió posponer la revisión para incrementar el número de personas inscritas. El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, dará a conocer el próximo martes la nueva fecha límite y los detalles del periodo adicional.

“Ahorita llevamos 13 mil usuarios de VEMEPE registrados y necesitamos que se inscriban más. Es necesario dar un poco más de tiempo”, señaló.

La fecha del 20 de noviembre estaba establecida en las modificaciones a los reglamentos de la Ley de Movilidad y de Tránsito, publicadas en la Gaceta Oficial el 6 de mayo de 2026. El calendario contemplaba que los propietarios de unidades adquiridas antes de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones completaran su registro antes de ese día.

A partir de esa fecha, los agentes de tránsito facultados para imponer infracciones comenzarían a aplicar las sanciones correspondientes a quienes incumplieran las disposiciones de circulación.

La modificación anunciada por Brugada pospone ese proceso, aunque todavía falta que la Semovi precise el nuevo calendario.

Las obligaciones para circular

La regulación distingue entre Vehículos Eléctricos Personales (VEP) y Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE). Los primeros tienen una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora y motores con potencia inferior a 250 watts, mientras que los segundos pueden superar esa velocidad y cuentan con motores de entre 250 watts y un kilowatt.

Los VEMEPE se dividen en dos categorías: tipo A, para unidades con peso menor a 35 kilogramos, y tipo B, para aquellas que superan los 35 kilogramos y pueden alcanzar hasta 350 kilogramos.

A diferencia de los VEP, que deben portar un Distintivo de Movilidad Eléctrica, los VEMEPE requieren placa metálica, tarjeta de circulación y el distintivo correspondiente. Sus conductores también deben contar con licencia tipo A1 o A2, de acuerdo con las disposiciones establecidas para estos vehículos.

El reglamento contempla restricciones de circulación para evitar que estas unidades compartan espacios no permitidos con peatones, ciclistas y transporte público.

Entre las prohibiciones se encuentra circular sobre banquetas, ciclovías y carriles confinados al transporte público, así como en determinados carriles de vías de acceso controlado.

Las restricciones también dependen del peso y las características de cada unidad. Por ejemplo, los vehículos tipo A y los tipo B de dos ruedas tienen limitaciones para circular en vialidades con velocidades máximas superiores a 40 y 50 kilómetros por hora, respectivamente.

En materia de sanciones, las modificaciones al Reglamento de Tránsito contemplan multas de entre 10 y 20 veces la Unidad de Medida y Actualización, además de puntos de penalización en la licencia, dependiendo de la infracción cometida.

Un registro que avanzó durante el año

El proceso de regularización tuvo distintas etapas. Desde el 1 de julio de 2026, los vehículos nuevos que se comercializan en la capital deben salir emplacados, mientras que los propietarios de unidades adquiridas con anterioridad contaban con un periodo para realizar el trámite por su cuenta.

En septiembre comenzó una etapa de orientación por parte de los agentes de tránsito, quienes podían amonestar a los conductores de VEMEPE que ya contaran con placas y distintivo de movilidad eléctrica, además de advertirles sobre las sanciones previstas en el reglamento.

A principios de noviembre, García Nieto había planteado ante el Congreso capitalino la posibilidad de ampliar el periodo de regularización. En ese momento informó que hasta octubre se habían registrado alrededor de 6 mil vehículos y consideró que era conveniente valorar más tiempo para que los propietarios se incorporaran al padrón.

Posteriormente, el Congreso capitalino aprobó modificaciones al Código Fiscal para establecer las cuotas correspondientes a los trámites de control vehicular de estas unidades, así como los costos de las licencias A1 y A2. De acuerdo con el Legislativo, la licencia A1 tiene un costo de 572 pesos y la A2 de mil 142 pesos.

Con el nuevo anuncio de Brugada, la fecha prevista para el inicio de las sanciones quedará sujeta a la actualización que presente la Secretaría de Movilidad. La dependencia también deberá precisar las condiciones bajo las cuales continuará el registro de los propietarios que todavía no cuentan con placas y documentación.