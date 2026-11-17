Previamente se evaluaron criterios de afluencia ciudadana, accesibilidad, seguridad, condiciones ambientales y bienestar animal.

La obediencia, capacidad de detección y habilidades de búsqueda de los binomios caninos de la Secretaría de Marina fueron mostradas a habitantes y visitantes de la Ciudad de México durante dos exhibiciones realizadas en la Alameda del Sur, en la alcaldía Coyoacán, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En la Alameda del Sur participaron seis binomios de la Región Naval Central, que realizaron demostraciones de obediencia avanzada, detección y búsqueda en cajas de designación.

De manera simultánea, elementos del Departamento Canino de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (UNAPAP) realizaron actividades de proximidad social en las terminales 1 y 2 del AICM, donde participaron cinco manejadores y cinco ejemplares caninos, ante un aforo aproximado de 240 personas.

Durante las jornadas, niñas, niños, jóvenes y adultos pudieron conocer de cerca las habilidades de los perros y la coordinación que mantienen con sus manejadores para cumplir distintas misiones de la institución.

Previamente se evaluaron criterios de afluencia ciudadana, accesibilidad, seguridad, condiciones ambientales y bienestar animal.

La Secretaría de Marina informó a los espectadores que las actividades también tuvieron como propósito fomentar el respeto y bienestar animal. Y dio a conocer que ambas exhibiciones contaron con supervisión veterinaria y se establecieron periodos de descanso e hidratación para los ejemplares.

Además, se evaluaron previamente los espacios donde se realizaron las demostraciones, tomando en cuenta la afluencia de personas, accesibilidad, seguridad y condiciones ambientales.

Con estas actividades, la Secretaría Marina Armada de México busca fortalecer la proximidad social y dar a conocer las capacidades especializadas de sus binomios caninos.