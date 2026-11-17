Adopción Jornada de adopción. (Especial)

La alcaldía Cuauhtémoc realizó este fin de semana una diligencia en el Parque México para revisar las condiciones de los animales que personas rescatistas exhiben para promover su adopción. En total fueron revisados 58 ejemplares: 35 perros y 23 gatos.

La acción fue ejecutada por personal de la Dirección General de Servicios Urbanos, a través de la Dirección de Sustentabilidad y la Dirección General de Gobierno, a través de la Subdirección de Vía Pública y se realizó con base en los lineamientos publicados por la alcaldía el 25 de marzo de 2026 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, que establecen las condiciones para las actividades de promoción de adopciones de animales de compañía en espacios públicos de la demarcación.

Entre las disposiciones se establece que los animales deben tener más de cuatro meses de edad, estar esterilizados, vacunados y desparasitados. También se indica que no pueden permanecer amarrados al mobiliario urbano y que deben contar con ventilación y agua a libre disposición.

Como resultado de la diligencia se emitieron cinco notificaciones. Además, se realizará una mesa de trabajo con las personas rescatistas para reforzar las disposiciones que deben cumplir, tanto en materia de bienestar animal como en el uso de la vía pública.