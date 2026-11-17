Detenidos Víctor Alfonso “N”, de 42 años, Brayan Jesús “N” de 33 años y Rafael Rubén “N”, de 38 años de edadm (SSC)

La policía capitalina detuvo a tres sujetos integrantes del grupo delictivo “La Unión Tepito”, dedicados al cobro de piso y venta de sustancias nocivas para la salud.

Se trata de Víctor Alfonso “N”, de 42 años, Brayan Jesús “N” de 33 años y Rafael Rubén “N”, de 38 años de edad.

Los hechos ocurrieron mientras los policías realizaban vigilancias en la colonia Paulino Navarro, cuando en la esquina de las calles Topacio y Francisco Javier Clavijero observaron a tres hombres que manipulaban pequeños envoltorios, similares a los utilizados para la comercialización de droga, así como dinero en efectivo.

Los sujetos intentaron huir, sin embargo, fueron interceptados metros adelante, donde les realizaron una revisión de seguridad.

A estos sujetos les aseguraron 97 bolsitas con marihuana, 52 bolsitas de plástico color amarillo con metanfetamina y 28 envoltorios color azul con cocaína, además de una mochila pequeña color negro, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Asimismo, se supo que Víctor Alfonso “N” cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en 2024, por delitos contra la salud.