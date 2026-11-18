Volcán Yuhualixqui en Iztapalapa (Erika LOana)

El volcán Yuhualixqui, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, ha perdido más de 60 por ciento de su volumen original tras cuatro décadas de explotación de materiales pétreos, como tezontle, arena y basalto, por lo anterior, la diputada local del Partido Verde, Rebeca Peralta, presentó un punto de acuerdo para solicitar su incorporación al Área Natural Protegida Sierra de Santa Catarina y frenar su deterioro.

La propuesta plantea exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México a realizar los estudios técnicos necesarios para determinar la viabilidad de ampliar el polígono de protección ambiental e incluir esta formación volcánica.

La legisladora advirtió que la extracción de materiales continúa afectando al Yuhualixqui, pese a las acciones de clausura emprendidas por las autoridades, por lo que consideró necesario reforzar la vigilancia y garantizar que se cumplan las disposiciones ambientales.

“Se están acabando un volcán y no podemos permitir que sigan llevándose en camiones lo que queda de él. No basta con colocar sellos de clausura si después los rompen y la extracción continúa”, señaló.

Además de la ampliación del área protegida, Peralta solicitó que las autoridades ambientales revisen las autorizaciones de extracción de materiales pétreos, realicen inspecciones en la zona y apliquen las sanciones, suspensiones o clausuras que correspondan conforme a la legislación.

El punto de acuerdo también contempla la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para investigar el quebrantamiento de sellos de suspensión documentado en agosto pasado, así como posibles delitos ambientales relacionados con la explotación del volcán.

De acuerdo con la propuesta, si los estudios técnicos determinan que es viable incorporar el Yuhualixqui al área natural protegida, la Sedema deberá presentar a la jefa de Gobierno el proyecto de ampliación de la Sierra de Santa Catarina, con el propósito de que se expida el decreto correspondiente.

La diputada sostuvo que la protección de esta formación volcánica requiere acciones que vayan más allá de las clausuras y que permitan garantizar la conservación de su superficie y sus recursos naturales.

“Si ya existen leyes para proteger nuestros recursos naturales, hay que hacerlas cumplir. No podemos esperar a que desaparezca el Yuhualixqui para reconocer el daño que le estamos causando a Iztapalapa y a la Ciudad”, agregó.