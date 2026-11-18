Daniel Serrano, alcalde de Cuautitlán Izcalli (Redes Sociales)

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) encontró 71 posibles irregularidades en 36 rubros de obra pública, compras y gasto del municipio de Cuautitlán Izcalli durante 2025. Entre ellas figuran pagos de obra que no se ejecutó, trabajos que los documentos dan por concluidos aunque en campo siguen en proceso, además de adjudicaciones sin licitar que rebasaron los topes legales.

La auditoría AIF-021 revisó una muestra de 232.1 millones de pesos, 96.8% del universo de 239.8 millones definido por el órgano fiscalizador. El municipio ejerció ese año 3 mil 219.6 millones de pesos. Cada uno de los 36 resultados derivó en un pliego de observación.

El caso con más hallazgos es la pavimentación con asfalto de la Avenida de las Torres, en la colonia Lago de Guadalupe, donde se realizaron siete observaciones. El OSFEM señala que se pagaron cantidades de obra no ejecutadas y que la documentación afirma que los trabajos concluyeron en el plazo pactado, cuando la verificación física constató que la obra seguía en proceso. Esa discrepancia, apunta el informe, simula el cumplimiento del contrato.

Según el documento, tampoco se aplicó la pena por incumplimiento ni se rescindió el contrato, la obra no cuenta con justificación documental y los trabajos se habrían hecho en bienes que no son del dominio público ni propiedad del municipio.

Otras dos obras concentran nueve observaciones: las complementarias del corredor seguro de la Avenida Primero de Mayo, ligadas a las alertas por feminicidio y por desaparición. El OSFEM presume que se contrataron por invitación restringida pese a superar el monto máximo permitido en el Presupuesto de Egresos estatal de 2025, sin acreditar los supuestos para exceptuar la licitación, y con gasto aplicado a una partida destinada a obras de convenios entre la Federación y el estado.

También se observaron 16 obras pagadas con el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2025, entre ellas la rehabilitación de centros de pueblo, alumbrado, cámaras del C4 y la construcción de una clínica en La Quebrada: el municipio no presentó documentos que comprobaran el Anexo al Convenio Marco de Ejecución que autorizaba proyectos y gasto. La clínica, además, no funciona y el ayuntamiento no justificó por qué.

La revisión también marca cuatro casos de presunto fraccionamiento de obras con el mismo fin y en el mismo sitio; cuatro procedimientos de adjudicación iniciados sin autorización del órgano máximo de gobierno ni disponibilidad presupuestal; ocho pagos sin soporte de entrega y aplicación de los bienes adquiridos; y recursos de inversión pública canalizados al servicio de combustible.

El informe no cuantifica el presunto daño al erario de cada caso.

Los casos más delicados

Cinco hallazgos reúnen la mayor carga periodística: por gravedad, por número de observaciones o por el tema social que tocan.

1. Avenida de las Torres, colonia Lago de Guadalupe. Es la obra con más hallazgos y la única que reúne casi todo el ciclo de un contrato fallido. El OSFEM presume:

Pago de cantidades de obra no ejecutadas, determinado con el acta de verificación física;

Incumplimiento del plazo de ejecución sin justificación legal

Documentación que afirma conclusión y entrega en el periodo pactado, mientras la obra seguía en proceso al verificarla físicamente

Falta de aplicación de la pena definitiva, que equivale al importe de la garantía de cumplimiento;

Ausencia de rescisión administrativa, que permitiría recuperar recursos

Obra sin funcionar y sin justificación documental

Trabajos ejecutados sin liberar derechos de vía o predio, en bienes que no serían del dominio público ni propiedad del municipio.

2. Corredor seguro de la Avenida Primero de Mayo. Las obras complementarias del corredor se dividieron en dos resultados: uno para atender la Alerta por Feminicidio (5 observaciones) y otro para la Alerta por Desaparición (4). En ambos, el OSFEM presume invitación restringida por encima del monto máximo del Presupuesto de Egresos estatal de 2025, sin acreditar los supuestos de excepción ni la conveniencia de no licitar, y gasto aplicado a una partida destinada a obras de convenios federal-estatal. En el de feminicidio se añade que no se comprobó la entrega y aplicación de los bienes.

3. Clínica La Quebrada. Además de no acreditar el anexo que autorizaba el gasto, el municipio carece de justificación documental y soporte legal sobre por qué la clínica no está en funcionamiento. El informe no dice cuánto costó.

4. Inversión pública gastada en combustible. El OSFEM presume que se erogaron recursos «de un capítulo al otro» al destinarlos al servicio de combustible, con posible incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Código Financiero estatal. El informe no precisa cuánto; el universo revisado en este apartado fue de 8.6 mdp, y no debe tomarse como la cifra del hallazgo.

5. Recepción del Palacio Municipal. Se contrató como prestación de servicio bajo la Ley de Contratación Pública, cuando el OSFEM sostiene que correspondía a obra pública regulada por el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo estatal, y el gasto se aplicó a una partida de obras de convenios. Es un monto pequeño: el universo auditado de ese capítulo fue de 118.4 miles de pesos (unos 118 mil pesos); sirve como ejemplo de patrón, no de volumen.

Posibles delitos y faltas graves

El OSFEM describe conductas que, de acreditarse, podrían encuadrar en faltas administrativas graves y, en algunos casos, en los delitos por hechos de corrupción que agrupan el Código Penal del Estado de México y el Código Penal Federal.