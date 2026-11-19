Accidente Sitio donde perdió la vida Roger Ángel. (Jorge Aguilar)

La Fiscalía capitalina informó que inició una investigación por el fallecimiento del motociclista Roger Ángel, quien perdió la vida tras caer en un bache el 18 de noviembre en avenida Francisco del Paso y Troncoso, alcaldía Venustiano Carranza.

El motociclista llevaba a su hijo de 15 a la escuela, cuando su vehículo cayó en la oquedad y provocó que fuera proyectado hacia un árbol.

La carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo, explicó la institución, se desarrolla con un peritaje en tránsito terrestre para determinar cómo ocurrió el accidente y si las condiciones de la vialidad contribuyeron a los hechos.

Además, personal de servicios periciales realizó trabajos de criminalística, fotografía forense e identificación vehicular, dictámenes que, según la FGJ, ya fueron concluidos.