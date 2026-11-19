Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno, y Oscar Flores Jiménez, secretario de Finanzas, entregaron a la LXII Legislatura la propuesta de Paquete Económico 2027 del Estado de México, por 433 mil 802 millones de pesos.

El Gobierno del Estado de México propuso un presupuesto de 433 mil 802 millones de pesos para 2027, un incremento de 5.7 por ciento respecto al ejercicio fiscal anterior, de los cuales 231 mil 330 millones se destinarían al eje de bienestar social, de acuerdo con el Paquete Económico entregado a la LXII Legislatura.

La propuesta de la administración de Delfina Gómez plantea mantener sin aumentos las contribuciones existentes, no crear nuevos impuestos y evitar la contratación de deuda pública por cuarto año consecutivo. También contempla un incremento de 7 por ciento a los programas sociales y una inversión pública de 20 mil 405 millones de pesos.

El paquete fue entregado en el Palacio Legislativo por el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, y el secretario de Finanzas, Oscar Flores Jiménez, en representación de la mandataria estatal.

La propuesta incluye las iniciativas de Ley de Ingresos del Estado de México y de los municipios, el Presupuesto de Egresos, reformas al Código Financiero estatal y municipal, así como un decreto para autorizar el refinanciamiento o reestructura de la deuda pública directa.

Horacio Duarte sostuvo que la orientación del gasto responde a una política de atención a los sectores de menores ingresos y aseguró que los recursos públicos serán administrados bajo criterios de responsabilidad.

“El sentido social de este Paquete Fiscal responde a uno de los principios fundamentales para profundizar la transformación: por el bien de todos, primero los pobres”, afirmó.

Por su parte, Oscar Flores Jiménez detalló que el proyecto contempla 344 mil 919 millones de pesos de gasto programable, destinado a rubros como salud, educación, infraestructura, seguridad y bienestar, mientras que 88 mil 884 millones corresponden al gasto no programable, que incluye obligaciones financieras y recursos para los municipios.

El funcionario señaló que el ejercicio presupuestal deberá sujetarse a criterios de transparencia y rendición de cuentas. “Cada recurso autorizado debe tener un destino justificado, un ejercicio transparente y resultados verificables”, expresó.

Recursos para salud, seguridad y obras

En materia de bienestar social, además de los 231 mil 330 millones de pesos considerados para este eje, el proyecto establece un aumento de 7 por ciento a los programas sociales.

Para salud y seguridad social se proponen 2 mil 324 millones de pesos adicionales, con el objetivo de fortalecer la atención médica, mejorar la infraestructura hospitalaria y garantizar el abastecimiento de medicamentos.

En seguridad y construcción de paz se contemplan 36 mil 845 millones de pesos, mientras que para el eje transversal de igualdad de género se plantean 13 mil 874 millones de pesos.

La inversión pública prevista asciende a 20 mil 405 millones de pesos y comprende proyectos de movilidad, transporte público, desarrollo urbano, agua potable, alcantarillado, infraestructura educativa, medio ambiente y actividades del campo.

De ese monto, 2 mil 500 millones de pesos se canalizarían al Fondo Estatal para el Fortalecimiento de los Municipios (FEFOM). Adicionalmente, el paquete considera 4 mil 684 millones de pesos para el mejoramiento de caminos y vialidades.

El documento también incorpora recursos para el Plan Integral de la Zona Oriente, que contempla acciones en infraestructura social, movilidad, vivienda, educación y salud.

En el apartado fiscal se proponen 28 subsidios y tres nuevos incentivos, además de mantener el subsidio al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos para unidades privadas. El gobierno estatal estima que estos beneficios representarían más de 8 mil millones de pesos para la ciudadanía y el sector empresarial.

Las modificaciones al Código Financiero, por otra parte, buscan simplificar trámites, mejorar la eficiencia recaudatoria y establecer mecanismos para transparentar el uso de los recursos públicos.

Al recibir la propuesta, el presidente de la Directiva de la LXII Legislatura, Vladimir Hernández Villegas, señaló que el Congreso analizará el contenido del paquete con atención a la estabilidad económica, la justicia social y el bienestar de las familias mexiquenses.

El Paquete Económico 2027 será revisado y discutido por los diputados locales, quienes deberán determinar su aprobación para el próximo ejercicio fiscal.