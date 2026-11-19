Restaurante temático de Barbie en CDMX Barbie Dream Lounge abrirá sus puertas y solicita código de vestimenta.

El popular restaurante temático Barbie Dream Lounge tendrá una sucursal en Ciudad de México tras el enorme éxito de su presencia en Monterrey. A pesar de que la cuenta oficial del establecimiento anunció que abandonará su sede original, también adelantó a su público seguidor que pronto tendrán noticias sobre futuros planes en Nuevo León.

La noticia ha generado opiniones divididas, mientras comensales frecuentes en Monterrey reclaman la drástica decisión de una mudanza, el público capitalino recibe el proyecto temático con los brazos abiertos y comienza a realizar las preguntas necesarias: ¿cuándo y dónde abrirá? En esta nota te contamos todos los detalles conocidos hasta el momento, ¡toma apunte!

Barbie Dream Lounge en CDMX: fecha de apertura, ubicación y menú

Barbie Dream Lounge causó gran sensación en México al convertirse en el primer restaurante temático operado bajo la licencia de Mattel. Esta propuesta, inspirada en la muñeca más famosa de todos los tiempos, destacó por su brillante combinación de gastronomía, mixología y decoración que evocaba los elementos más especiales de Barbie.

A pesar de que no se ha dado a conocer el menú oficial de la sucursal en Ciudad de México, internautas han dado un vistazo a la carta de Monterrey para hacerse una idea de los alimentos y bebidas que el restaurante temático ofrecerá al público capitalino.

Entre los platillos y cócteles más populares, se encuentran diversos manjares como ravioles de betabel con pistache, pasta con salsa boloñesa, lasagna y hasta ribeye, mientras que las bebidas ofrece una gran variedad de coctelería con y sin alcohol que destacan por sus colores chic.

De acuerdo con la información difundida hasta el momento, el restaurante temático de Barbie se ubicará en Pabellón Carso, antes conocido como Pabellón Polanco, que se encuentra en avenida Paseo de las Palmas No.781, Piso 3, de la colonia Lomas de Chapultepec, III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Sin embargo, no se ha liberado información oficial sobre la fecha de apertura del establecimiento, por lo que se recomienda a las personas interesadas mantenerse al tanto de las actualizaciones del proyecto a través de los canales correspondientes.

Entre los datos más destacados del Barbie Dream Lounge se encuentra el código de vestimenta detallado en la página oficial del restaurante. “El dress code es elegante y chic: no está permitida la ropa informal o deportiva”, aclaran, ¡así que ve llenando ese clóset con la ropa adecuada antes de la inauguración!

¿Qué pasará con el Barbie Dream Lounge de Monterrey?

El icónico proyecto gastronómico y de experiencia Barbie abrió sus puertas durante el año 2024 en San Pedro Garza García, Monterrey, no obstante, la convivencia de dos años llega a su fin tras el anuncio de que Barbie Dream Lounge se mudará a la Ciudad de México, cerrando su establecimiento en Nuevo León.

Según reportan usuarios y usuarias de redes sociales que tuvieron la oportunidad de visitar la sucursal en San Pedro, la plaza solía presentar constantes problemas de lluvia que generaban cierres por reparación de daños. Debido a esto, comensales frecuentes han solicitado el cambio de ubicación del Barbie Dream Lounge dentro de Monterrey para evitar su cierre definitivo.

“Tenía una esencia muy especial y era un lugar que valía muchísimo la pena visitar. Por favor, ¡no lo quiten!”, solicitó una de las internautas. No obstante, la cuenta oficial del restaurante aclaró que aún existen sorpresas para Monterrey que darán a conocer pronto.

Ante la triste noticia, el equipo de Barbie Dream Lounge invitó a sus clientes de San Pedro a acercarse a otros de sus establecimientos temáticos, tales como el Polly Pocket Café ubicado en Park Point Cumbres, Level 1.