Detenidos Ángel Joseph “N" Andrés Felipe “N" y Fernando “N". (SSC)

La policía capitalina detuvo a tres hombres que ingresaron a un domicilio en la Colonia San Ángel Inn y amenazaron a un adulto mayor de 81 años para despojarlo de diversos objetos de valor en un domicilio.

Se trata de Ángel Joseph “N”, de 25 años; Andrés Felipe “N”, de 42 años, y Fernando “N”, de 33 años de edad, responsables de ingresar a un domicilio ubicado en la colonia San Ángel Inn, alcaldía Álvaro Obregón, de donde sustrajeron diversos artículos, entre ellos un reloj de la marca Rolex, con un valor aproximado de 400 mil pesos, y una bolsa Louis Vuitton.

Los hechos ocurrieron cuando operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente alertaron a los oficiales sobre un robo a casa habitación, por lo que se trasladaron a las calles General Marcial Lazcano y Reyna, en la colonia San Ángel Inn.

En el lugar, un hombre de 81 años de edad, quien refirió que, momentos antes, un grupo de personas ingresaron a su domicilio y lo amenazaron.

De acuerdo con el ciudadano, los sujetos sustrajeron un reloj valuado en 400 mil pesos, dos teléfonos celulares, una identificación oficial, una tarjeta bancaria, una bolsa y un perfume de marcas reconocidas, así como otra bolsa de color negro y una peluca del mismo color, para después escapar.

Con las características proporcionadas, los policías implementaron un dispositivo de búsqueda y, con apoyo de los monitoristas del C2 Poniente, localizaron a tres de los probables responsables calles adelante, donde les dieron alcance.

Al notar la presencia policial, los sujetos intentaron escapar al saltar las bardas de varios inmuebles, pero cayeron al suelo y sufrieron lesiones leves.

Tras realizarles una revisión, los oficiales les aseguraron los objetos reportados, los cuales fueron reconocidos por el afectado como de su propiedad.

Por estos hechos y a petición del denunciante, los policías detuvieron a tres hombres y junto con los objetos recuperados, los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público.

Una vez detenido, se supo que Ángel Joseph “N” cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud, en 2020, mientras que Fernando “N” registra tres ingresos por robo agravado en pandilla, en 2014 y 2016, y delitos contra la salud, en 2022.