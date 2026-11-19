SEMOVI abre módulos para trámite de licencia permanente sin cita ¿En dónde estarán y en qué horarios se podrá acudir? (Cuartoscuro)

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) dio a conocer a todos los conductores de la Ciudad de México que se habilitaron tres módulos, donde podrán solicitar la licencia de conducir permanente sin necesidad de contar con una cita previa.

¿Cuáles son los módulos para tramitar la licencia permanente sin cita?

La SEMOVI estableció que las tres sedes disponibles se encuentran ubicadas en las alcaldías Iztapalapa, Tlalpan y Benito Juárez, en las siguientes direcciones:

San Andrés Tetepilco : Andrés Molina Enríquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco, C.P. 09440, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

: Andrés Molina Enríquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco, C.P. 09440, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. Acoxpa : Av. Acoxpa No. 436, Coapa, C.P. 04980, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

: Av. Acoxpa No. 436, Coapa, C.P. 04980, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Universidad: Av. Universidad No. 936, colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

¿Cuáles son los horarios de atención de los módulos?

Los horarios de atención serán de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas, mientras que los fines de semana operarán los sábados, en un horario de 15:00 a 17:00 horas, y los domingos, de 09:00 a 14:00 horas.

#SEMOVI informa: se abren módulos para licencia permanente sin cita. 🚨🪪 https://t.co/rpQD2ap6oR — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) November 19, 2026

¿Cuáles son los requisitos para hacer el trámite sin cita?

Para poder realizar el trámite de manera presencial sin cita previa, los conductores deben cumplir con los siguientes puntos:

Evaluación por primera vez y foráneo (si aplica), a través del sitio: https://examenlicperm.cdmx.gob.mx/?shem=aimgspe

Identificación oficial vigente con CURP (INE, Pasaporte, Cartilla del Servicio Militar o Licencia digital)

Comprobante de domicilio de la CDMX o EDOMEX no mayor a 3 meses o INE con el domicilio completo

Pago de derechos ($1,500.00)

¿Cuál es la fecha límite para tramitar la licencia permanente?

Cabe destacar que el plazo definitivo para solicitar la licencia de conducir permanente vence el próximo jueves 31 de diciembre de 2026.

A partir de enero de 2027, regresará únicamente el esquema de renovación periódica.