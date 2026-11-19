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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada solicitó a la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) y a la Secretaría de la Contraloría General realizar una investigación exhaustiva sobre el accidente ocurrido el miércoles, en el que perdió la vida un motociclista, con el propósito de esclarecer las causas y determinar posibles responsabilidades.

La mandataria expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares de la víctima, y señaló que el Gobierno capitalino dará seguimiento a las indagatorias para garantizar que se conozca la verdad sobre lo sucedido.

“Solicito respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia y a la Contraloría de la Ciudad investiguen a fondo las causas de este accidente, para esclarecer los hechos y en su caso determinar las responsabilidades correspondientes sin excepciones”, afirmó.

Un hecho de esta naturaleza requiere respuestas claras y transparentes para la sociedad, sostuvo Brugada, por lo que aseguró que las autoridades capitalinas estarán pendientes de los resultados que emitan las instancias encargadas de las investigaciones.

Indicó que el seguimiento se realizará con respeto a la autonomía y las facultades de la Fiscalía y de la Contraloría, responsables de las indagatorias en sus respectivos ámbitos.

La jefa de Gobierno también señaló que la familia de la persona fallecida tiene derecho a conocer las circunstancias del accidente y a recibir la reparación integral del daño, conforme a lo que determinen las autoridades y al marco jurídico aplicable.

Añadió que, en caso de acreditarse responsabilidades, deberán aplicarse las consecuencias legales y administrativas correspondientes.