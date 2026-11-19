Mas de 500 mujeres entre expositoras y consumidoras se dieron cita en Coyoacán en el primer encuentro de mujeres emprendedoras organizado por Hannah De Lamadrid aspirante a coordinar los comités de defensa por de la transformación y la soberanía en Coyoacán.

En el encuentro, Hannah quien llega a la recta final del proceso interno de morena con una ventaja irreversible de más de 20 puntos en las encuestas, aprovechó el evento para presentar la estructura de mujeres que día a día la acompañan en territorio difundiendo los logros de la Presidenta Claudia Sheinbaum y la Jefa de Gobierno Clara Brugada y consolidando los comités de la transformación en su demarcación.

Coyoacán Las mujeres compartieron con la motenista las inquietudes.

Las mujeres tienen miedo de salir a las calles, tienen miedo de ser asaltadas y que no haya policías, de caminar por calles llenas de baches y obscuras, están hartas de no tener fuentes de empleo, siguen siendo acosadas y eso debe parar acotó la ex coordinadora de agenda política de la Secretaria De Turismo Federal y quien se ha convertido en un fenómeno político y social en Coyoacán de cara a las elecciones del 2027. Nosotras vamos casa por casa, escuchando las necesidades de ustedes y poniendo soluciones, este foro es muestra de ello acotó. Finalmente, De Lamadrid quien goza de todas las confianzas de la Presidenta Sheinbaum, puntualizó qué la característica principal de una mujer siempre debe ser la cercanía con la gente, la honestidad y cumplir siempre su palabra, por eso en Coyoacán es impostergable un cambio comandado por una mujer.